Optimismo en el Unicaja con la "operación Duarte"

El Unicaja mantiene muy viva la "operación Chris Duarte", aunque todavía no se puede confirmar que el alero dominicano sea jugador del Unicaja de cara a la próxima temporada 2025-2026. Como ya se ha explicado días atrás, hay un acuerdo verbal ya entre las partes, pero pendiente de rubricarse, una vez que Duarte acabe la competición en Puerto Rico, que ya ha entrado en la postemporada.

Los rectores del club de Los Guindos han hecho su trabajo y ahora solo queda esperar que se vayan cumpliendo los plazos para poder rematar un fichaje que podría dar un salto de calidad al equipo, toda vez que Duarte es un jugador con mucho talento y sello NBA.

Vaqueros de Bayamón

El actual equipo de Chris Duarte, los Vaqueros de Bayamón, arrancan esta próxima madrugada (hora española) el play off de la BSN (Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico). Se enfrentan en cuartos de final a Gigantes de Carolina. Mientras el equipo de Duarte siga en competición, es casi seguro que no haya ninguna noticia oficial sobre el futuro del jugador dominicano... ojalá en Málaga.

Chris Duarte, jugador del Vaqueros de Bayamón. / Vaqueros

Como Osetkowski y Carter

No es un caso atípico en el baloncesto que haya un acercamiento a un jugador con contrato en otro equipo, pero no se pueda hacer oficial hasta el final de su temporada. Acaba de pasar aquí en Málaga, sin ir más lejos, con Dylan Osetkowski y con Tyson Carter. El ala-pívot de pasaporte alemán cerró su fichaje con Partizan y el escolta lo hizo con Estrella Roja hace ya varias semanas, pero hasta que el Unicaja no quedó eliminado del play off, en semifinales, contra el Real Madrid, ninguna de las dos operaciones tuvo confirmación oficial.

El ejemplo Nihad Djedovic

El propio Unicaja tuvo un modus operandi idéntico al que tiene abierto ahora con Duarte cuando fichó a Nihad Djedovic, el verano de 2022. El club llegó a un acuerdo con el jugador bosnio mientras su equipo de entonces, el Bayern Múnich, jugaba la final de la Liga de Alemania. Aquellos días se siguió en Málaga cada partido del play off por el título germano descontando los días para anunciar el fichaje. Una vez que acabó la temporada, Djedovic anunció su despedida del Bayern y a renglón seguido el Unicaja confirmó su fichaje.

Optimismo total

La confianza en que Chris Duarte, recientemente elegido en el quinteto inicial de la liga puertorriqueña, va a vestir de verde y morado la próxima temporada es casi total en Los Guindos. El optimismo es evidente, pero en el deporte profesional siempre puede pasar "algo" ajeno a tu control que rompa todo lo que has previsto. De momento, toca seguir desde la distancia lo que vaya haciendo en Puerto Rico el Vaqueros de Bayamón. Cruzar los dedos para que Duarte no tenga ningún problema físico y esperar el final de la Liga en el país centroamericano. Paciencia.