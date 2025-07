Así se gestó el fichaje de Chris Duarte por el Unicaja

Chris Duarte jugará en el Unicaja las dos próximas temporadas, con opción a una tercera. El Unicaja anunció el fichaje del alero dominicano este jueves, para sorpresa de muchos, que veían "imposible" que un jugador con semejante talento y con pasado reciente en la NBA pudiera recalar en un equipo europeo que no juega la Euroliga.

Fichaje ilusionante

Juanma Rodríguez pasó este viernes por los micrófonos de Radio Marca Málaga y habló de cómo se ha gestado este fichaje, que tiene ilusionada a toda la afición verde y morada.

"Seguramente sea el jugador que más expectativa haya creado porque ha jugado en la NBA y es mucho más conocido. Nada más que hay que entrar a internet y ver cómo juega, y eso a la gente le ha motivado e ilusionado mucho. Recuerdo también, en el verano de la temporada 2022/23 cuando fichamos a Tyson Carter, que era menos conocido, pero la gente también se ilusionó mucho. Y mira el rendimiento que nos ha dado", aseguró el director deportivo cajista.

Chris Duarte participó con República Dominicana en el el Preolímpico del pasado verano. | FIBA / FIBA

Informes positivos

Juanma reconoció que antes de fichar a Chris Duarte se tocaron muchas puertas para saber cómo era el jugador en el plano personal, además de en lo puramente deportivo: "Cuando empezó a surgir esta posibilidad, Ibon y yo nos pusimos en marcha. Empezamos a preguntar por cómo era como persona. Esa parte del tema personal la conocemos al detalle. Está casado, con tres hijos y es una persona muy familiar. Los informes fueron fantásticos de parte de muchos círculos cercanos al jugador. Prefiero dejar en el anonimato las personas con las que hemos hablado, incluyendo el entorno de Domantas Sabonis. Teníamos opiniones muy positivas y la voluntad del jugador por venir a un equipo como el nuestro. Él habrá recibido buenas informaciones de la ciudad y del equipo. Nos hemos encontrado poco a poco en que nosotros queríamos fichar a un perfil como ese jugador y que él quería buscar un sitio para él y su familia, donde poder seguir jugando a baloncesto y estar a gusto, ser feliz y disfruta. Seguro que le han hablado bien de nuestro proyecto. Estamos muy contentos por incorporar a Chris y estoy contento de que la gente esté contenta", aseguró Juanma.

Adaptación

Para el director deportivo, será importante ayudarle en su adaptación: "Es un jugador que no tiene experiencia en Europa, tiene cosas a favor para su integración como es conocer el idioma, el querer venir..., pero no hay que ponerle presión y ayudarle a integrarse al baloncesto europeo, a una forma diferente de pitar, a nuevos compañeros y nuevo cuerpo técnico. Necesitará su tiempo. Pero en jugadores con este talento puede ser más fácil, o no. Pero para eso estamos nosotros aquí, para facilitarle su adaptación a la ciudad y desde el cuerpo técnico ayudarle a su integración en el baloncesto europeo y en la ACB. Es un reto bonito para nuestro cuerpo técnico. Hemos perdido a cinco jugadores esta temporada y cuatro se han ido a equipos de Euroliga, lo que demuestra el trabajo que se hace aquí. Los jugadores vienen a un sitio donde van a estar a gusto, donde se va a trabajar, donde se les va a cuidar y, a partir de ahí, pues intentar que rindan lo mejor posible", finalizó.