Yankuba Sima deja Málaga "eternamente agradecido" al Unicaja y a su afición

El pívot Yankuba Sima, que este viernes confirmó su fichaje por el Valencia Basket, afirmó en su despedida que se marcha "con el corazón lleno" y "eternamente agradecido" por "el cariño y el respeto" que encontró en sus dos temporadas y media en el club malagueño. El internacional español manifestó en un comunicado en sus redes sociales que "faltan palabras para describir lo vivido" durante sus "dos años y medio en este club y esta ciudad", un periodo exitoso en el que ganó seis títulos con el conjunto entrenado por Ibon Navarro.

Seis títulos

Sima se refirió a esos logros, las dos Copas del Rey, las dos Ligas de Campeones de Baloncesto (BCL), la Supercopa de España y la Copa Intercontinental conseguidas, con el siguiente mensaje: "Si me enseñas esta primera foto antes de llegar aquí, te digo que es una alucinación", resaltó.

El pívot gerundense, de 28 años, dio las gracias a todos sus compañeros con los que ha "compartido esta experiencia", al cuerpo técnico por "toda la dedicación" que han tenido para que el grupo recogiera "estos frutos", a la directiva y "a toda la gente que trabaja en el club y que está detrás de los focos", y en especial a los aficionados.

Yankuba Sima celebra el pase del Unicaja a la final de la Copa. / ACBPhoto

"Gracias a la afición por el apoyo que me ha hecho llegar desde el día que llegue y, sobre todo, gracias por el cariño y respeto en el día a día cuando me he encontrado con vosotros. Todos en conjunto me habéis hecho crecer y mejorar como jugador y como persona, y eso es algo de lo que estaré eternamente agradecido", señaló.

"Me voy con el corazón lleno, y deseándoos la mejor de las suertes para el futuro. Aquí siempre tendréis un aficionado más", concluyó Yankuba Sima.

Mensaje en Instagram

Así es el post que Yankuba Sima dedicó al Unicaja tras la oficialización de su marcha

