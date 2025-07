¿Por qué el Unicaja coloca a Tyson Carter en derecho de tanteo y no a Dylan Osetkowski?

El Unicaja ha sido uno de los protagonistas de la lista de jugadores sometidos al derecho de tanteo que la ACB ha publicado este martes. El club de Los Guindos ha incluido en ese listado a dos jugadores jóvenes que tienen su futuro inmediato orientado a la NCAA, como es el caso de Guillermo del Pino y de Álvaro Folgueiras, además del escolta norteamericano Tyson Carter, que ha fichado este mercado estival por el Estrella Roja serbio.

Carter, sí; Osetkowski, no

Llama la atención que esté Carter en esa lista y no esté Dylan Osetkowski. Los dos jugadores han sido santo y seña del Unicaja as últimas tres temporadas y los dos han salido este verano rumbo a Belgrado para jugar la Euroliga. En el caso de Carter, al Estrella Roja, mientras que Osetkowski es nuevo jugador del Partizan de Zeljko Obradovic. ¿Por qué uno sí y el otro no?

Osetkowski y Tyson Carter. / ACBPhoto-Mariano Pozo

¿Por qué?

Pues es una decisión de "club". La entidad verde y morada considera una buena operación seguir ligados a Carter de cara al futuro, si es que en algún momento el escolta de Misisipi regresa a España. En ese caso, el Unicaja podría fichar a Carter siempre que iguale la oferta que le haga cualquier otro equipo de la ACB. Hay veces, que también tener los derechos preferentes de un jugador, como es este caso, pueden servir para "negociar" algún tipo de compensación económica con el equipo que quiera fichar en ese momento a Carter, liberándolo por una cantidad económica del derecho preferente que ahora se ha asegurado el Unicaja.

En el caso de Osetkowski, el Unicaja prefiere romper su vinculación con él de forma definitiva, una vez que el americano de pasaporte alemán ha decidido abandonar el Unicaja camino del Partizan. Su "problema" con esa posible sanción que lleva esquivando varios meses aconseja echarse a un lado y no mantener ningún tipo de vinculación de cara al futuro con Osetkowski.

Folgueiras y Del Pino

En el caso de los dos jóvenes, se les incluye en el derecho de tanteo en base al artículo 15.1. del Convenio Colectivo del Derecho de Inscripción Preferente. Esto se puede ejecutar cuando el jugador haya participado al menos durante una temporada completa en categoría júnior, algo que hicieron los dos antes de marcharse a Estados Unidos. La situación con ellos es idéntica a la de Tyson Carter. Si regresan a España, el Unicaja tendrá prioridad para ficharlos.

Álvaro Folgueiras. / GREGORIO MARRERO

¿Qué es el derecho de tanteo?

El derecho de tanteo es un mecanismo que permite cada verano a los clubes mantener atados a sus jugadores que acaban contrato o se van a otras ligas. Una vez finalizado el plazo para la presentación de ofertas cualificadas, la ACB ha anunciado la lista de jugadores cuya contratación está sujeta al derecho de tanteo por parte del club de origen, así como aquellos jugadores que recibieron oferta cualificada en su día y que han comunicado su intención de regresar a las competiciones ACB para el curso 2025-26 (en este capítulo aparece, un verano más, el nombre de Mindaugas Kuzminskas, sobre el que Unicaja mantiene los derechos desde que se fue de Málaga).

Aunque en el caso del Unicaja no habrá ningún tipo de noticia, porque los tres jugadores de la lista son de cara al futuro, no para este mercado estival, lo cierto es que conforme al procedimiento de contratación establecido en el IV Convenio Colectivo, arranca ahora un plazo de 13 días para presentar documentos de oferta sobre aquellos jugadores sujetos al derecho de tanteo, que finalizará el próximo domingo 20 de julio. Los clubes interesados en algún jugador incluido en la lista deberán presentar el documento de oferta en la ACB, que lo remitirá al club de origen al día siguiente, para que, dentro del plazo de 5 días naturales ejercite, si lo desea, su derecho de prórroga.