Mientras los demás fichan, el Unicaja descansa

Estamos en pleno éxtasis del mercado veraniego de fichajes en el baloncesto nacional e internacional. Es raro el día que no se cierran seis o siete operaciones de manera oficial, al mismo tiempo que se abren, como mínimo, otras tantas. Fichajes, bajas, cesiones, cláusulas, contratos, derecho de tanteo... un frenesí de noticias que cuesta trabajo seguir puntualmente.

Bazar veraniego

Arturs Zagars al Baskonia, Anthony Gill al Real Madrid, Yoan Makoundou al Barça, Darius Thompson al Valencia, Louis Labeyrie al Dreamland Gran Canaria, Sander Raieste al UCAM, Jilson Bango a La Laguna Tenerife... Son solo algunas de las negociaciones más «calientes», alguna ya finiquitada y otras que han estado o están en proceso de gestación en estos días.

Deberes hechos

Mientras todo eso se mueve en la ACB, en la Basketball Champions League y en la mismísima Euroliga, en el Unicaja se «descansa» con los deberes hechos. Tras el fichaje de Chris Duarte, confirmado por el club hace más de una semana, la plantilla verde y morada del próximo proyecto está cerrada. Es verdad que puede llegar todavía un jugador joven para completar el plantel, pero se ha apostado por un Unicaja 25/26 de 13 fichas profesionales que ya tienen nombres, apellidos y fecha de llegada a Málaga para comenzar la pretemporada, el próximo miércoles 20 de agosto.

Reacción rápida

La verdad es que la rapidez con la que el Unicaja ha armado su próximo proyecto es digna de mención. Sobre todo porque a excepción del adiós de Melvin Ejim, las otras cuatro salidas han sido no deseadas. Es cierto que las de Dylan Osetkowski y de Tyson Carter se esperaban desde hace varios meses y había un trabajo previo en busca de recambios de garantías para ambos jugadores. Pero la reacción ha sido extremadamente rápida con las dos «fugas» rumbo al Valencia Basket de Kameron Taylor y de Yankuba Sima, ambas inesperadas, sobre todo la del pívot catalán.

Kameron Taylor y Yankuba Sima se van al Valencia Basket. / Gregorio Marrero

Piezas que reponer

El Unicaja acabó la temporada el pasado 17 de junio. Ese día, el Real Madrid ganó en el Martín Carpena el cuarto partido del play off de semifinales, apeando al equipo de Ibon Navarro de la lucha por el título. El técnico dijo en rueda de prensa lo que todos intuíamos, pero nadie quería asumir: «Siempre que se han marchado jugadores, se han marchado piezas muy importantes: Darío, Gus, Will. Estamos hablando de uno o dos, pero este verano van a salir más. Hay que reponer muchas piezas, ya no con un impacto deportivo grande, sino también humano y va a ser muy difícil».

Xavier Castañeda. / La Opinión

Webb III y Castañeda

Solo dos días después de la eliminación verde y morada, el 17 de junio el Unicaja anunciaba el fichaje de James Webb III. El sustituto de Dylan Osetkowski era ya una realidad. Dos días después, el jueves 19, también había recambio para Tyson Carter en la figura de Xavier Castañeda, procedente del baloncesto francés y que tendrá su primera experiencia en la Liga Endesa vistiendo de verde y morado. Solo 72 horas después de acabar la temporada contra el Real Madrid, la plantilla estaba otra vez cerrada... salvo alguna fuga posterior no deseada.

Sulejmanovic y Duarte

Con los deberes hechos en tiempo récord, surgió entonces un doble adiós y una vuelta a empezar. Kameron Taylor y Yankuba Sima comunicaron al club su intención de pagar su cláusula de rescisión para poner rumbo ambos al Valencia Basket. Sima lo hizo el 26 de junio. De manera sorpresiva. Una baja especial porque además era la de un cupo de formación. El club tardó de nuevo 48 horas en solucionar el problema, anunciando el sábado 28 de junio el fichaje de Emir Sulejmanovic como recambio del pívot internacional catalán.

Emir Sulejmanovic. / VICTOR SALGADO

El último fichaje ha sido el de Chris Duarte, el 3 de julio, tres días después de hacerse oficial que Kameron Taylor abandonaba el Unicaja, noticia que llevaba gestándose justo desde después del cierre liguero contra el equipo blanco, en la semifinal del play off.

Cuatro fichajes en 15 días

Con el refuerzo del internacional dominicano, el Unicaja cerró su próxima plantilla. En dos semanas, proyecto reconstruido. Cuatro caras nuevas y la renovación de Tyson Pérez para evitar problemas mayores han sido las grandes operaciones de este mercado estival de un Unicaja que tiene el trabajo hecho mientras otros todavía muchas cosas por hacer. Al que madruga...