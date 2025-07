El excajista Álex Abrines se retira del baloncesto profesional

Álex Abrines, formado en la cantera de Los Guindos y debutante con el primer equipo del Unicaja, anunció este martes su adiós al baloncesto profesional. Una decisión con la que ya se había especulado en el tramo final de la temporada y que ahora ha publicado el capitán del Barça en una carrera que llega a su fin tras pasar por Málaga, el equipo blaugrana y Oklahoma City Thunder en la NBA.

El mallorquín llegó a Málaga en 2010, desde Mallorca, aún como jugador júnior. Fue una de las figuras más representativas de aquel estelar Clínicas Rincón y alcanzó su debut con el primer equipo un 9 de octubre de 2011. A partir de ahí, disputó 25 partidos dejando para el recuerdo aquellos 31 puntos frente al Movistar Estudiantes. Sin embargo, poco más duró su estancia en el club de Los Guindos. Después de innumerables problemas, el Barça pagó su cláusula, dejó la llegada de Fran Vázquez y ahí acabó la relación.

Álex Abrines, en un partido en el Carpena. / Gregorio Torres

Anuncio

Esta ha sido la carta con la que se ha despedido Álex Abrines:

"Querida afición, ha llegado el momento de cerrar una etapa importantísima de mi vida.

Después de muchos años dedicados al baloncesto profesional, he tomado la difícil decisión de retirarme. No ha sido una elección fácil, pero sí meditada. El baloncesto me lo ha dado todo: experiencias inolvidables, amigos que ya son familia, momentos de gloria, caídas, aprendizajes... y, sobre todo, el cariño incondicional de todos vosotros.

Desde mis inicios en Mallorca, pasando por Málaga, Barcelona, mi etapa en la NBA con Oklahoma City Thunder y, por supuesto, mi vuelta a casa en el Barça, he vivido un sueño.

También he tenido el privilegio de representar a la selección española, algo que siempre llevaré con un orgullo inmenso. Cada camiseta que me he puesto la he sentido como una extensión de mí mismo y he dado lo mejor que tenía en cada entrenamiento y cada partido.

Este camino no habría sido posible sin el apoyo de muchas personas: entrenadores, compañeros, cuerpo médico. Pero, por encima de todo, vosotros, la afición. Gracias por cada aplauso, cada mensaje, cada muestra de ánimo, incluso en los momentos más duros. Me habéis sostenido más veces de las que imagináis. Me voy tranquilo, con el corazón lleno y la conciencia en paz.

El baloncesto seguirá siendo parte de mi vida, pero ahora es tiempo de estar con la familia y disfrutar de una nueva etapa.

Gracias por estar siempre a mi lado, gracias por acompañarme en este viaje.

Con todo mi cariño, Álex Abrines".