De la reforma de La Rosaleda a las obras del Carpena

Antonio Jesús López Nieto compartió en el día de ayer en Cadena Ser Málaga su opinión sobre diversos temas de la actualidad del Unicaja. Además del mercado de fichajes del club, que salvo alguna sorpresa da por cerrado, también habló sobre el deseo del Unicaja de acometer una serie de obras de mantenimiento y remodelación el Palacio de Deporte Martín Carpena.

Posibles obras en el pabellón

El presidente de la entidad admitió su deseo de llevar a cabo una serie de modificaciones en el Martín Carpena: "Siempre he dicho que el Carpena es una gran instalación, pero tiene ya 25 años. No pido una obra faraónica, pero pido que la instalación que internacionalmente se ve más de Málaga, que alberga más eventos, no solamente el baloncesto, merece un branding interesante, con algunas renovaciones. Creo que es necesario", comentaba López Nieto.

El Carpena volvió a ser la pista con más aficionados de media en la ACB. / ACBPhoto/M.Pozo

Posible consecuencia del adiós al Mundial 2030

La realización de estas obras pueden verse indirectamente beneficiadas por el adiós de la ciudad a su candidatura a ser sede mundialista para el año 2030, cómo así expresaba el propio López Nieto: "Había dinero en aquel momento para hacer un proyecto de un campo de fútbol muy grande (Reforma de La Rosaleda) que con la propina poníamos el Carpena magníficamente bien. Una obra global con tanto dinero, con un pelín más hubiera venido bien para el Carpena".

El máximo representante del club cajista reiteró aun así la buena relación con el Ayuntamiento: "Siempre hemos tenido muchas afinidades, pero creemos que el Carpena lo necesita. Si ellos lo entienden así, estaremos encantados de acompañar el proyecto", sentenciaba el presidente del Unicaja.

Sobre la renuncia al Mundial y el nuevo estadio

Por otro lado, López Nieto también tuvo tiempo de opinar sobre el adiós al mundial y la decisión de construir un nuevo estadio para el Málaga CF: "No me alegro, yo creo que hay que mirar para delante y sacar conclusiones positivas. En mi opinión, el Mundial no era nada imprescindible para la ciudad. Había que correr mucho, en un espacio como La Rosaleda, que tenía muchos problemas arquitectónicos para crear un estadio ya antiguo antes de hacerlo, en un espacio que tenía dificultades. Yo creo que el nuevo estadio lo tendría que facilitar pronto el Ayuntamiento y ponerlo a disposición de la futura propiedad del Málaga, tiene que estar hecho conjuntamente con la propiedad del club. Lo que es muy difícil, y es lo que yo creo, que un privado invierta en un sitio donde va a ejecutar la otra sociedad."

Estadio de La Rosaleda / Jorge Zapata (EFE)

"Y un estadio que tiene que tener las necesidades de un club de fútbol, no para un partido en el año 30 o dos partidos. Málaga necesita un estadio a nivel del Málaga. Yo también digo que ahora mismo el estadio de la Rosaleda cubre perfectamente las necesidades del Málaga. Cuando llegue a la propiedad, cuando tengamos la idea clara de qué queremos con el club de alguna manera, con un titular que ponga también dinero, porque es una sociedad anónima. Dentro de la tristeza que está teniendo la gente ahora por no estar en el Mundial, creo que la decisión es la absolutamente acertada", añadió.

Por último, habló sobre sus sensaciones con el Málaga CF de cara a la próxima campaña: "Yo me estoy ilusionando, pero hay que ser prudentes. Me parece que está haciendo las cosas bien. Yo creo que el Málaga está haciendo bien las cosas en general. Bastante bien. Lo que ocurre es que yo creo que la dirección deportiva del Málaga, que creo que ha sido muy ordenada, muy correcta, lleva una velocidad, una velocidad de crucero, y la ciudad pide una velocidad más grande. Ese es el problema. Conjugar los tiempos. El que lleva al Málaga, con los recursos que tiene ahora, prudentes, fichando, avanzando. Y la ciudad, quinta o sexta de España, y quiere tener un equipo ya, en Primera División. Y eso a veces es difícil. Pero el Málaga lo está haciendo bien con sus posibilidades. Yo diría que bastante bien. ¿Te vas a equivocar en fichajes? Claro. Te vas a equivocar siempre, toda la vida. En una plantilla de 20 y tantos es imposible acertar en todos. Lo sabemos todos los que hemos estado en el fútbol muchos años. Entonces es complicado. Me han gustado cosillas en el partido que vi, pero son partidos todavía de prueba y no me quiero ilusionar", culminaba el presidente de Unicaja de Málaga.