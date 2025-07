33 puntos de Chris Duarte dejan a los Vaqueros a una victoria de la gran final

Necesitaba el técnico de Vaqueros de Bayamón la mejor versión de Chris Duarte para que no se le complicase la final y no solo la consiguió, sino que pudo tener entre sus manos una estratosférica. La mejor noche del nuevo alero del Unicaja en todo el play off de Puerto Rico, la más decisiva, la más anotadora, la más importante para su equipo. La figura clave para conseguir ese 88-85 contra los Cangrejeros de Santurce y quedarse a una victoria solo de la gran final.

33 puntos (4/6 en tiros libres, 10/14 en tiros de 2 y 3/6 en triples), 3 rebotes, 2 asistencias, 6 pérdidas, 4 recuperaciones y 27 de valoración firman la tarjeta con la que el dominicano pudo levantar a su afición de nuevo de los asientos. Se había hablado del extraño bajón que había pegado tanto en volumen de tiro como en anotación, pero Duarte se echó por completo el equipo a la espalda y desde el primer minuto, donde él mismo inauguró el marcador local, se vio que este iba a ser su partido.

En clave Unicaja, 36:49 minutos. Otro encuentro casi al completo que suman sus piernas antes de aterrizar en el FIBA AmeriCup y de volver después a Málaga. Poco lo tuvo que anotar cuando todo el pabellón se puso en pie, una vez acabó el encuentro, para gritarle "MVP" después de una noche estelar. Una de las que dejan claro el talento que han traído Juanma Rodríguez e Ibon Navarro y que promete dejar grandes momentos de Martín Carpena.

3-2 en la eliminatoria

Así que a los de Bayamón les queda un último paso para sellar el pase a la gran final por el título. Eso sí, también está obligado a hacer algo que nunca ha hecho en el transcurso de esta eliminatoria: ganar en la pista de los Cangrejeros de Santurce. El cajista tendrá la primera oportunidad la madrugada del lunes al martes con la afición rival en contra. En caso de derrota, será la de Vaqueros la que decida el finalista de la Conferencia A.

Próximo partido

¿Cuándo puede ver la afición del Unicaja otra de las grandes exhibiciones de Duarte? El dominicano vuelve a escena la madrugada del lunes al martes, a partir de las 02.15 horas (horario español), en el sexto encuentro de la final de conferencia que regresará a la pista de los de Santurce. El partido podrá seguirse en directo desde España a través del canal de YouTube de la BSN, la Liga de Puerto Rico.