Xavier Castañeda, el jugador que "no viene a sustituir a nadie" en el Unicaja

Xavier Castañeda inauguró este martes las ruedas de prensas de presentaciones de los nuevos fichajes del Unicaja. El estadounidense, con pasaporte bosnio, demostró estar especialmente contento de poder crecer en Málaga y no ha perdido el tiempo en su corto paso por Los Guindos trabajando con Marcos Cerveró y teniendo una sesión en pista este martes con Ibon Navarro.

A su lado estuvo Juanma Rodríguez para presentarle: "Conocemos perfectamente su trayectoria como jugador: Universidad de Florida, Universidad de Akron, da el salto a Europa al Lavrio y de ahí pasa a Francia. En ese proceso, ya ha jugado con la selección de Bosnia, donde consiguió el pasaporte. Por tal motivo que tiene que jugar el Campeonato de Europa, además de hacer todas las pruebas necesarias y revisar esa lesión que tuvo en enero, hemos considerado traerlo con el objetivo de que, ahora que se incorpora con Bosnia, a su vuelta solo tenga que empezar a entrenar con el equipo, facilitar todo ese proceso de cuando uno llega aquí".

Juanma Rodríguez acompaña a Xavier Castañeda. / Unicajabfotopress/M.Pozo

"Estamos muy contentos de poder incorporar a Xavier. Un jugador que veníamos siguiendo desde su llegada a Europa, puede jugar de '1' y de '2'", a lo que añadió: "Ha demostrado estos años el talento que tiene. Aquí te vamos a ayudar en el club a que sigas creciendo como jugador, seas mejor jugador y puedas ayudarnos a seguir siendo competitivos enganchando a la afición". Sin embargo, la idea está clara: "Él viene a ser Xavier Castañeda, no viene a sustituir a nadie".

Trabajo con Marcos Cerveró e Ibon Navarro

A partir de ahí, el jugador se mostró "muy feliz de estar aquí en Málaga y de conocer al equipo". Ya lleva varios días en la ciudad y comenzó a trabajar este lunes, además de superar las distintas pruebas médicas, con el cuerpo técnico, con quien ya ha hablado "para establecer esa comunicación y entendimiento durante la temporada". Además, también ha estado en contacto con algunos de sus nuevos compañeros.

Otra de las figuras importantes estos días ha sido Ibon Navarro. El técnico cajista ha estado de vacaciones, pero Castañeda reconoció haber mantenido un contacto fluido. Esos días de liberación parecen haber llegado a su fin y ambos van a trabajar este martes en pista antes de que el estadounidense ponga rumbo a Sarajevo para reencontrarse con sus compañeros de la selección de cara al Eurobasket.

Objetivos

¿Quién es Xavier Castañeda? "Soy un base que crea para sí mismo y para otros. Una persona que sabe soportar la presión sobre el balón y que puede ayudar mucho desde la posición de base. Mi principal objetivo es ser el mejor equipo posible. Sé que hemos perdido algunos jugadores y que venimos de conseguir éxitos, pero estoy muy ilusionado de ser parte de ello para ser competitivo".

Ya de primera hora ha entendido la nueva cultura del vestuario verde y morado: "No creo que me tenga que adaptar, el estilo ha sido no tener a uno o dos jugadores que jueguen 40 minutos sobre los que cae la presión, sino tener un róster profundo. El Unicaja ha demostrado que esa es la clave para poder conseguir grandes éxitos". Y todas las partes están de acuerdo en que puede ser uno de los grandes nombres de la temporada.