Folgueiras: "Jugar en el Unicaja es un sueño para cualquiera y no soy una excepción"

Álvaro Folgueiras es uno de los grandes nombres del baloncesto malagueño. A sus 20 años, viene de su mejor temporada en la NCAA, rozó números históricos en el Europeo sub-20 y ahora está concentrado con la selección española como parte de España B. Este viernes pasó por los micrófonos de Deportes Cope Málaga, donde dejó claro: "Jugar en el Unicaja es un sueño para cualquier aficionado al baloncesto y no soy una excepción".

La selección y Estados Unidos

El malagueño trabaja en Madrid estos días para regresar al Martín Carpena la próxima semana. La última vez que lo hizo fue en aquel Mundial sub-17 del que salieron estrellas como Cooper Flagg, el nuevo número 1 del Draft. Ahora vuelve a casa "con mucha ilusión". Lo hará para jugar el día 5 contra República Checa, mientras que Portugal será el rival el día 7, ambos encuentros a partir de las 18.00 horas.

Y lo hace después de su mejor temporada con la Universidad de Robert Morrison: "Todos los objetivos que nos planteamos a principios de temporada se fueron cumpliendo y fue muy especial de la manera en la que fuimos superando problemas en el equipo. Las expectativas siempre son muy altas. Suficientes límites nos pone la vida como para ponérnoslo nosotros. Allí son especialmente soñadores. Por muchísimas cosas que se alinean en una temporada, fuimos capaces de hacer historia y yo de ser parte de un equipo así".

¿Futuro en el Unicaja?

Su presente parece claro en Estados Unidos: "El plan que tenemos es estar dos años más allí, a lo mejor un quinto. Allí añaden años y hacen un poco lo que quieren. En principio estaré en Iowa también ese segundo año". A partir de ahí, hay muchas incógnitas: "El Draft es algo independiente, está fuera de mi control. Si hago ganar, la gente se interesa por mis prestaciones".

Pero, ¿alguna visión del futuro de Álvaro Folgueiras pasa por Los Guindos?: "Estoy en el derecho de tanteo. Jugar en el Unicaja es un sueño para cualquier aficionado al baloncesto y no soy una excepción. El club está en un momento de conseguir títulos, de ambición... No sé decir un jugador de Europa que no quiera jugar en Málaga. Obviamente, sería una gran opción tanto a nivel deportivo como personal y emocional. Si no llega el momento, seguiré siendo un aficionado y me pondré todos los domingos en la tele al Unicaja", aseguró.

Álvaro Folgueiras y Mario Saint-Supéry fueron plata en el Europeo sub-18. / Álex Zea

Saint-Supéry

El malagueño regresará la próxima temporada a la NCAA y lo hará con un nuevo compañero, y su gran amigo, Mario Saint-Supéry. "Yo entro con 6 años a El Palo y ya estoy con Mario. Son muchísimas generaciones, hay muchísimos jugadores, muchísimas situaciones que podrían habernos puesto en otro sitio, pero que entrenemos con la absoluta y tengamos estas posibilidades profesionales es increíble. Hablamos todos los días. Me alegraré por todo lo que le pasa y le ayudaré con lo que pueda en Estados Unidos", y sentenció sobre las posibilidades de éxito del jugador de Rincón de la Victoria: "No tengo ninguna duda".