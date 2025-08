Saint-Supéry y Folgueiras vuelven al Carpena como locales

Álvaro Folgueiras y Mario Saint-Supéry son dos de los mayores proyectos que han salido de la cantera de Los Guindos en los últimos años, aunque su futuro más cercano estará, al menos de momento, alejado de Málaga, con ambos jugadores habiéndose comprometido con la NCAA para los próximos años.

Pero durante esta próxima semana, ambos jugadores volverán a jugar sobre el parqué del feudo cajista, el Palacio de Deportes Martín Carpena. Eso sí, lo harán con la camiseta de la selección española, en los encuentros del Trofeo Ciudad de Málaga que disputará el combinado nacional el día 5 contra República Checa, y el día 7 ante Portugal.

Saint-Supéry, vuelta a casa antes de llegar a EEUU

El base de Rincón de la Victoria abonó su cláusula de rescisión para romper su vínculo con Unicaja a principios de este verano. La NCAA y la Universidad de Gonzaga serán su destino a partir de la temporada 25/26. El jugador malagueño ya volvió a Málaga como rival la pasada temporada, durante su cesión en el BAXI Manresa, pero ahora lo hará de nuevo como local, con la selección española absoluta que dirigirá por última vez Sergio Scariolo.

Saint-Supéry defendiendo a Alberto Díaz en un entrenamiento de la Selección. / FEB

El rinconero ya sabe también lo que es jugar en el Carpena vistiendo la camiseta de Unicaja, siendo pieza habitual del primer equipo en la temporada 2022-23, en la que formó parte del equipo que ganó la Copa del Rey 2023 en Badalona. Su salida fue una de las más dolorosas de este mercado de fichajes. Especialmente, por la decisión de no mantener un derecho de tanteo sobre el jugador para el futuro.

Verano de trabajo para Folgueiras

Por otro lado, Álvaro Folgueiras regresará a la que fue su casa, tras cuajar su mejor año en el baloncesto universitario americano y dejar números para la historia en el europeo sub-20. Tras dos años en EEUU, aún le restan dos más para acabar su periplo en la liga universitaria, aunque podrían ser tres.

El nuevo jugador de la Universidad de Iowa no sabe lo que es jugar en el Carpena con el uniforme verde y morado, pero sí que lo hizo como local durante el Mundial sub-17 del que salieron estrellas como Cooper Flagg, el nuevo número 1 del Draft.

Álvaro Folgueiras lanza a canasta ante Finlandia en el Eurobasket sub-20. / FIBA

Concentrado con el nuevo proyecto de la España B, el malagueño declaró hace unos días en Cope Málaga que no cierra la puerta a volver al conjunto cajista: "Estoy en el derecho de tanteo. Jugar en el Unicaja es un sueño para cualquier aficionado al baloncesto y no soy una excepción. El club está en un momento de conseguir títulos, de ambición... No sé decir un jugador de Europa que no quiera jugar en Málaga. Obviamente, sería una gran opción tanto a nivel deportivo como personal y emocional", aseguró.

El próximo martes ambos jugadores volverán a la que fue su casa, esta vez vistiendo la camiseta del combinado nacional. Quién sabe si en el futuro regresarán a Málaga de nuevo, pero para defender los colores del Unicaja.