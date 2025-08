Guille del Pino: "He visto el vídeo bastantes veces y no me lo puedo creer"

Guille del Pino ya está en Córdoba. El base-escolta, formado en la cantera del Unicaja y estrella de la final del Europeo sub-18 de baloncesto, regresó a su ciudad y despertó la lógica expectación en la estación del AVE que, además, minutos después de su llegada acogió también la del Córdoba CF, de regreso de su concentración de pretemporada en Oliva.

El jugador se mostró "muy contento" a su llegada a Córdoba, y reconoció que "casi no nos lo creemos. Teníamos muchas ganas de llevarnos el oro y ahora queremos celebrarlo con la familia y con los amigos". Se le preguntó al joven jugador cordobés cuántas veces había visto el vídeo con los instantes finales del partido decisivo, ante Francia. "Bastantes veces ya. La noche que ganamos no lo pude ver tantas veces, pero la verdad es que ya lo he visto unas cuantas veces y cada vez que lo veo sí que no me lo puedo creer. Estoy muy contento la verdad".

Guille del Pino quiso dedicar el éxito "a toda mi familia, que estuvo viéndome allí en Serbia y a la que no pudo, que estuvo aquí en Córdoba animándome. La verdad es que cuando metí ese triple pensé en ellos. Estoy muy contento", aseguró el joven base cordobés, que admitió que "en ese momento no se me pasaba nada por la cabeza. Fue mucha adrenalina y se me tiraron todos mis compañeros encima y no pude pensar nada más. Una alegría increíble".

Del Pino comentó que a la llegada del equipo español a Madrid, este lunes, él y sus compañeros quisieron "pasar la última noche juntos. Estuvimos muchos días juntos de concentración y ahora cada uno coge su camino. Queríamos estar una última noche juntos, celebrando un poco. Estuvimos también con la familia y tal". Tras reiterar que España sacó "la furia española" en esos últimos momentos de la final, Guille del Pino opinó que "los franceses no se creían lo que estaba pasando. Nosotros dijimos antes del partido que pasara lo que pasara íbamos a luchar hasta el final. Así fue y salió todo bien", se felicitó el cordobés, que abordó luego su papel en esta España, campeona de Europa Sub-18. "Me sentía cómodo. He entrado con asiduidad para los últimos tiros. Creo que soy un jugador que se me da bien los últimos segundos, los momentos importantes. Tengo confianza en mí mismo y el entrenador confió en mí. Tengo esa confianza y todo salió bien".

Desembarco en Estados Unidos

Finalmente, Guille del Pino habló de futuro. Para él, su viaje a Estados Unidos "es un gran desafío, obviamente", ya que viajará a Maryland "con mucha ilusión de seguir trabajando y a dar todo lo que se pueda. Sí, me han estado siguiendo y me han felicitado, obviamente, y están muy contentos también".

También habló Guille del Pino de la información adelantada este lunes por CÓRDOBA, en la que se informaba de que el Córdoba CF le invitaría a realizar el saque de honor en el primer encuentro de la Liga 2025-26, que enfrentará al conjunto blanquiverde a la UD Las Palmas. "Va a estar complicado por temas horarios. Va a estar complicado también por el tema de cuando me vaya a Estados Unidos", reconoció Del Pino, sobre la dificultad de cuadrar agendas, pero se mostró orgulloso y muy cariñoso con el que también es su club, el Córdoba CF: "Sólo que me hayan escrito, que hayan tenido ese detalle conmigo, a mí me hace una ilusión tremenda. Siempre he sido cordobesista, desde chico. Cualquier cosa que pueda tener el Córdoba CF conmigo, la verdad es que me hace una ilusión increíble".