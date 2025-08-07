Alberto Díaz se marcha del Carpena con molestias físicas

El Unicaja no gana para preocupaciones físicas con sus internacionales. El primero fue Chris Duarte, ya sin contrato en Puerto Rico con los Vaqueros de Bayamón, y ahora Alberto Díaz se ha unido a esa lista de infortunios. Tal y como aseguró Sergio Scariolo en rueda de prensa, el base malagueño sufrió este jueves unas molestias físicas que le impidieron terminar el partido en el adiós a su casa, al Martín Carpena.

El capitán verde y morado es uno de los veteranos y, en plena gira de preparación con un rival algo más débil, no sorprendió que el seleccionador nacional priorizara los minutos sobre el base de Rincón de la Victoria y Sergio de Larrea. El primero acabó con 18:44 minutos, mientras que el segundo se quedó en 15:37. De hecho, ambos llegaron a tener problemas de faltas, pero la recomendación médica siempre fue no sacar al jugador cajista.

No parece gran cosa. Al menos, Scariolo no le dio demasiada importancia cuando el malagueño es uno de los baluartes de este equipo. Lo demostró en los 06:32 minutos que disputó entre el primer y segundo cuarto. Su entrada supuso un cambio drástico en el rumbo del encuentro para frenar la sangría que estaba dejando el conjunto de Diego Ocampo en la defensa española.

Una semana de 'descanso'

La buena noticia es que Alberto Díaz y el resto de sus compañeros cuentan ahora con una semana sin partidos. Después del Torneo Ciudad de Málaga, la selección no vuelve a competir en pista hasta el próximo jueves, en el primer duelo contra Francia. Habrá que ver cómo evoluciona el malagueño y si esas molestias le permiten volver lo antes posible. Lo que es seguro es que nadie va a tomar ningún riesgo con el único base experimentado que defenderá los colores nacionales en el Eurobasket.