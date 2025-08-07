Chris Duarte no jugará más en Bayamón por la lesión de espalda y el Unicaja ya le espera

Revés importante de última hora para Chris Duarte. El dominicano se ha visto obligado a abandonar la final del play off por el título de Liga de Puerto Rico debido a la lesión de espalda que sufrió hace varios días. Así lo informó los Vaqueros de Bayamón, el club al que pertenecía con el jugaba sus últimos partidos, y ahora el Unicaja ya le espera en lo que es un cambio de rumbo absoluto de cara a la pretemporada.

El alero dominicano se tuvo que retirar en el encuentro del pasado lunes por unos problemas en la zona lumbar, en torno al minuto 27 de partido. Es importante porque lo venía jugando prácticamente todo y, a pesar de que el físico ya le había dado algún toque de atención previo, había conseguido salir airoso. Al menos, hasta ahora porque Bayamón se ha visto obligado a cortar su contrato para poder fichar a un nuevo jugador de cara al título.

Adiós a Puerto Rico

¿Significa esto que la lesión es mucho más grave de lo que se podía esperar en un primer momento? No. Christian Dalmau, hasta ayer entrenador de Chris Duarte, aseguró tras el segundo partido de la final, que necesitaba de los tres importados -tres jugadores cuya nacionalidad no es Puerto Rico- para jugar contra los Leones de Ponce y nadie podía asegurar el regreso más inmediato del dominicano, tampoco al 100%, con un partido cada dos días.

"¡Chris es familia! Se ganó el cariño de nuestros fanáticos y el respeto de sus compañeros con su entrega y la pasión que lo caracteriza. Lamentamos mucho que la gran temporada que tuvo, y las grandes memorias que creó vistiendo el uniforme de nuestra franquicia, hayan terminado de esta manera. Agradecemos todos sus esfuerzos y lo profesional que siempre fue con todos nosotros. Le deseamos una pronta recuperación y el mayor de los éxitos con su futuro equipo. Gracias, Chris", manifestó Carlos Arroyo, coapoderado de los Vaqueros de Bayamón, en un comunicado de prensa.

¿FIBA AmeriCup?

Ahí es donde aparece el Unicaja porque esta noticia supone un cambio drástico de cara a la pretemporada. Hasta hace unos días, todos los planes pasaban por la convocatoria de Duarte con la República Dominicana en la FIBA AmeriCup -del 22 al 31 de agosto-. Su nombre ya no estaba incluido en la preselección, pero lo cierto es que esta lesión acaba con cualquier posibilidad de jugar el torneo.

Chris Duarte iba a jugar con su país la FIBA AmeriCup. / FIBA

Hola a Málaga

A expensas del reconocimiento médico, el club de Los Guindos anunció su fichaje por dos temporadas, con posibilidad de ampliar a una tercera. Es la incorporación que ha ocupado por excelencia todos los focos y en el Unicaja, siendo cautos con que esa lesión no sea grave, que no se espera, han respirado con la posibilidad de tener en Málaga a Chris Duarte mucho antes de lo previsto.

Ahora, unas pruebas médicas marcarán el proceso a seguir durante los próximos días. Lo que es seguro es que Chris Duarte no volverá a jugar con los Vaqueros de Bayamón en Puerto Rico y que esa lesión lumbar le aparta de estar también con Puerto Rico. Así que son importantes estas tres semanas de descanso que tiene por delante, si no se le conceden más, y determinar la importancia de esa lesión para estar a partir del día 21 con sus nuevos compañeros.