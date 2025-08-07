Chris Duarte: "Me toca hacer una pausa y priorizar mi salud"

Chris Duarte se ha despedido de los Vaqueros de Bayamón de la forma más dura que puede hacerlo un deportista: por una lesión. Los dolores en la zona lumbar han provocado que el club de Puerto Rico se haya visto obligado a buscarle un sustituto para la final por el título. Por lo que tampoco estará en la FIBA AmeriCup con República Dominicana y el alero adelanta así su llegada al Unicaja. Sin embargo, no perdió la oportunidad para mandarle un último mensaje a su afición.

Comunicado

Así fue el mensaje que Chris Duarte publicó en sus redes sociales tras conocerse su lesión y la consecuente separación del que era su equipo en Puerto Rico:

"A toda mi gente de Bayamón:

Con el corazón en la mano, quiero compartirles que, debido a una lesión en la espalda sufrida durante el último partido jugado, lamentablemente no podré continuar participando en lo que queda de esta serie final entre nuestros Vaqueros de Bayamón y los Leones de Ponce.

Esta noticia me duele profundamente.

Como competidor y amante de este juego, siempre quiero estar en la cancha, dándolo todo y luchando junto a mis compañeros de equipo. Defender estos colores y sentir el respaldo de una fanaticada tan leal como la nuestra ha sido un verdadero honor.

Sin embargo, hoy me toca hacer una pausa y priorizar mi salud. Estoy enfocado en recuperarme de forma responsable para poder regresar más fuerte, con la misma entrega que siempre me ha caracterizado.

Confío plenamente en mis compañeros, en nuestro cuerpo técnico y en el corazón guerrero que distingue a este equipo. Desde fuera de la cancha seguiré apoyando con la misma pasión de siempre, animando cada jugada, cada punto, y confiando en que vamos a lograr ese campeonato con el nombre de Bayamón en alto.

Gracias de corazón por todos los mensajes, las oraciones y el cariño que han mostrado hacia mí y mi familia. Ese respaldo se siente… y se agradece".