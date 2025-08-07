España y un necesario paso al frente en el Carpena

La selección española masculina de baloncesto tiene este jueves (21.00 horas) su segundo amistoso de preparación para el Eurobasket, dentro del Torneo Ciudad de Málaga en el Martín Carpena, ante una República Checa que obligará a los de Sergio Scariolo a mejorar sus prestaciones de dos días antes contra Portugal.

"Estamos todavía trabajando muchas cosas. Ahora estamos con lo básico, el partido de ayer nos sirvió para aprender mucho, y a seguir mejorando a partir de aquí", dijo en la previa Mario Saint-Supéry, malagueño y exjugador del Unicaja, en declaraciones facilitadas por la FEB y recogidas por Europa Press, pensando ya en el duelo contra los checos.

"Todo el mundo me está tratando muy bien. Tenemos muchas ganas, es un partido de preparación y nos ayuda a llegar mejor al objetivo que es el Eurobasket", añadió el joven de 19 años, disfrutando de su familia y amigos en casa, y de la opción de ir al gran torneo de este verano, donde España debuta el día 28 de agosto en el Spyros Kyprianou Arena de Limasol contra Georgia.

Este jueves volverá a abrir el telón la España 'B', contra Portugal y precisamente después de vencer a República Checa el martes. El equipo de jóvenes talentos está dando mucho que hablar y, sobre todo, un Baba Miller (17 puntos y 9 rebotes) que pide sitio en la absoluta con la baja de Eli John Ndiaye y que este miércoles compartió entrenamiento con la absoluta.

La imagen de Scariolo hablando con el jugador de Florida Atlantic Owls alimenta las opciones de un refuerzo sorpresa para una España que, pese al tropiezo ante la selección lusa, aún tiene tiempo para perfeccionar la máquina que ya dio la campanada hace tres años, sin estrellas mediáticas, para proclamarse campeona de Europa.

El gen competitivo es lo primero que tiene que recuperar una España que, a intensidad y ganas, también se vio superada. "Una prestación normal no nos sirve para poder competir", dijo tras un encuentro el martes donde España empezó bien, mostró un inesperado acierto de tres, pero se fue desinflando hasta un mal último cuarto.

Imagen del primer partido entre España y Portugal. / FEB

Willy y Juancho Hernangómez, Jaime Pradilla y Xabi López-Arostegui fueron los mejores, y Scariolo recordó que ahora es el momento de probar y de mejorar, aunque España no puede olvidar que necesita dar el 100% en cada partido, y apretar sobre todo en defensa, tras dejar atrás generaciones doradas de jugadores.

Precedentes

España y República Checa se enfrentaron por última vez en el EuroBasket de 2017, en la primera fase de Rumanía, con una victoria contundente de la selección española (93-56). La última victoria checa se remonta a 1985 en el EuroBasket de Alemania, pero durante los años 60 y 70, con la denominación antigua de Checoslovaquia se convirtió en la 'bestia negra' de la selección.

Sin algunos de los referentes de los últimos años (Blake Schilb o Lubos Barton) y con la ausencia de Jan Vesely, el peligro checo viene por el base del Barça Tomas Satoransky, mientras que Vit Krejci, con pasado en España, viene de firmar una gran temporada en la NBA con la camiseta de los Atlanta Hawks.