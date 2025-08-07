Estel Puiggros, primer fichaje del Unicaja Mijas.

Llega la primera cara para el Unicaja Mijas. El Club ha alcanzado un acuerdo para incorporar a la base Estel Puiggros (1,76 metros, 24 años) de cara a la próxima temporada en Liga Femenina Challenge.

La joven jugadora manresana, formada en las categorías inferiores del Segle XXI, con quien llegó a jugar en Liga Femenina 2, dio el salto a la liga universitaria estadounidense, donde formó parte de Ball State Cardinals con los que compitió en la División I de la NCAA. Tras concluir su periplo americano, se incorporó la temporada pasada a las filas del Recoletas Zamora, donde contribuyó a la gran temporada del conjunto castellano, que llegó a disputar la Fase de Ascenso a Liga Femenina Endesa, cayendo frente al Unicaja Mijas en semifinales (77-65).

La nueva jugadora del conjunto malagueño participó el curso pasado en 32 partidos en Liga Femenina Challenge, promediando 8,3 puntos, 3,2 rebotes, 1,7 recuperaciones y 1,3 asistencias en 22 minutos de juego.

Además, Estel Puiggros ha formado parte de las categorías inferiores de la selección española, con la que ha disputado la Copa del Mundo sub-17 (2018), el Campeonato de Europa sub-18 (2019) y el Torneo Femenino sub-20 (2021), en el que firmó 11,4 puntos, 2,8 rebotes y 1,2 asistencias.

Su fichaje se suma a las renovaciones de Elena Moreno, Celia García, Sofía Galerón, Alba Orois y Cesarina Capellán para el proyecto del Unicaja Mijas 2025-26.