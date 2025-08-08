Paolo Galbiati cierra los banquillos de la Liga Endesa 25/26

La Liga Endesa ya tiene confirmados a los 18 entrenadores que liderarán los banquillos españoles de cara a la próxima temporada. Parecía ser un verano atípico, de muy poca revolución, pero cuatro clubes han acabado optando por cambiar el rumbo. De hecho, son estrenos o regresos a la famosa 'rueda ACB' y el Baskonia ha sido el último en cerrar una lista en la que Ibon Navarro y el Unicaja forman una dupla especial.

Cuatro relevos

Solo quedaba por hacerse oficial la sustitución en el club vitoriano, donde Pablo Laso ha dejado de ser el técnico solo un año después de su regreso al Buesa Arena. El equipo cayó en los cuartos de final de la Liga Endesa y no se clasificó ni para la Copa del Rey ni tampoco para el play off de la Euroliga. Ahora coge los mandos Paolo Galbiati después de seguir creciendo en Italia al frente del Aquila Trento.

El otro recambio más sonado ha sido el del Real Madrid. Con un palmarés de 1 Euroliga, 2 Ligas ACB, 1 Copa del Rey y 2 Supercopas de España en su corta etapa como primer entrenador, el excajista Chus Mateo ha sido una de las muchas bajas que en la capital han afrontado para ser más competitivos. En ese banquillo volverá a estar el también exentrenador del Unicaja Sergio Scariolo, una vez ponga fin a su etapa como seleccionador nacional tras el Eurobasket.

Scariolo dirigirá al Real Madrid una vez acabe el Eurobasket. / FEB

El Casademont Zaragoza dejó la pasada temporada su cambio de entrenador a medias. Cesó a Porfi Fisac y Rodrigo San Miguel dirigió al equipo las últimas jornadas de forma interina. Ahora, Jesús Ramírez asume el cargo y se estrena en el baloncesto español después de ser elegido como mejor entrenador de la liga alemana al frente del Basketball Löwen Braunschweig.

La última novedad llega desde el Covirán Granada. El equipo nazarí destituyó a Pablo Pin tras el descenso y Ramón Díaz era el encargado de devolver al club a la máxima categoría. Sin embargo, tras los problemas del Baloncesto Sevilla y con la aprobación de la Asamblea General, afronta el reto de mantener al Granada en la élite.

14 continúan

Así, el resto de entrenadores se mantienen de la misma forma que la pasada temporada: Joan Peñarroya (Barça), Diego Ocampo (BAXI Manresa), Moncho Fernández (Bàsquet Girona), Jaka Lakovic (Dreamland Gran Canaria), Gerard Encuentra (Hiopos Lleida), Dani Miret (Joventut), Txus Vidorreta (La Laguna Tenerife), Joan Plaza (MoraBanc Andorra), Luis Casimiro (Río Breogán), Bruno Savignani (San Pablo Burgos), Jaume Ponsarnau (Surne Bilbao Basket), Sito Alonso (UCAM Murcia), Ibon Navarro (Unicaja) y Pedro Martínez (Valencia Basket).

Ibon Navarro, un caso 'especial'

No obstante, el club de Los Guindos protagoniza un caso muy particular. El técnico vitoriano llegó en febrero de 2022 al banquillo malagueño y, desde entonces, ha disputado tres temporadas y media con seis títulos bajo el brazo. Pues, aunque 14 de los 18 clubes sigan con sus entrenadores, solo dos de todos ellos acumulan mayor continuidad que Ibon Navarro en un mismo equipo de ACB.

Uno de ellos es Txus Vidorreta. El técnico aurinegro afronta su octava temporada consecutiva en tierras canarias, desde el verano de 2018. Es cierto que ya lideró el banquillo tinerfeño en las temporadas 2015/16 y 2016/17, pero al año siguiente se hizo cargo durante un solo de curso del Valencia Basket, volviendo a las islas de inmediato.

El otro caso es el de Sito Alonso. El técnico madrileño también comenzará su octava temporada al frente del UCAM Murcia. Se hizo cargo del equipo universitario en enero de 2019 para sustituir a Javier Juárez, entonces en descenso. Antes, había sido entrenador de equipos como Joventut, Bilbao Basket, Barça o Baskonia.

Así que ya están cerrados los 18 banquillos de la Liga Endesa. Todos ellos serán protagonistas de una temporada que promete volver a subir el nivel medio del baloncesto español.