Balcerowski le gana el duelo a Pantzar en el Polonia-Suecia

Olek Balcerowski inició este domingo una intensa jornada de baloncesto internacional para los jugadores del Unicaja que se preparan para el Eurobasket. La selección de Polonia se impuso en el duelo contra Suecia (74-72) con un gran partido del pívot, además del cajista Melwin Pantzar, propiedad de Los Guindos y cedido al Bilbao Basket, con 16 y 15 de valoración, respectivamente.

Olek Balcerowski

El pívot verde y morado cerró este domingo un fin de semana pletórico después de que Polonia se haya enfrentado hasta en dos ocasiones contra Suecia. En la primera, a puerta cerrada y considerado más un amistoso, Balcerowski firmó 16 puntos en la victoria por 88-82. Ya en el segundo encuentro, ante su afición y con un nuevo triunfo, el polaco volvió a repetir con 16 puntos (3/4 en tiros libres, 5/9 en tiros de 2 y 1/4 en triples), 4 rebotes, 5 asistencias, 7 faltas recibidas y 16 de valoración.

El partido fue bueno en cuanto a números, pero aún más con respecto a lo que no se ve en las cifras porque el jugador del Unicaja dejó un impacto indirecto en la mayor parte de las acciones: bloqueos, pases previos a las asistencias, carreras al contraataque... Un amplio abanico de lo que ahora tiene que trasladar a Málaga. De hecho, llegó a jugar como '4', dejándole el centro de la zona a su compañero Dominik Olejniczak.

Melwin Pantzar

Es consciente de la importancia que tiene en su selección y desde este fin de semana la tiene que multiplicar después de que el NBA Jeremy Sochan tenga que marcharse los próximos días a Estados Unidos por una lesión. Aunque Balcerowski no fue el único interés de la afición cajista, ya que en Suecia estaba también está Melwin Pantzar, uno de los fichajes del verano y cedido el próximo curso en Bilbao. El base dejó 12 puntos (9/11 en tiros libres y 1/3 en triples), 2 rebotes, 6 asistencias, 8 faltas recibidas y 15 de valoración.

Polonia ahora afronta unos días de descanso, hasta el día 14, cuando arranque el esprint final de la preparación contra Georgia y una cita doble contra Finlandia -días 17 y 21-.