ACB
Antonio Martín seguirá como presidente de la ACB
Es el único candidato que se presenta a las elecciones del próximo 19 de agosto
L.O./EP
La Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) no cambiará de presidente dado que la Comisión Electoral de la asociación, reunida este lunes 11 de agosto en su sede de Barcelona, valoró la única candidatura presentada para el siguiente ciclo, la del actual dirigente, Antonio Martín.
«La Comisión Electoral de la ACB, reunida este lunes 11 de agosto de 2025 para el examen de las solicitudes recibidas para la presidencia de la ACB, comunica que la única candidatura presentada ha sido la de D. Antonio Martín Espina, y que esta cumple los requisitos establecidos en el proceso electoral», anunció la ACB.
Hay que recordar que el Unicaja, La Laguna Tenerife, el Dreamland Gran Canaria, el San Pablo Burgos y el UCAM Murcia son los cinco representantes de la Comisión Electoral que tiene como misión velar por el buen funcionamiento a lo largo del período de elecciones. El 19 de agosto se celebrará una Asamblea General Extraordinaria en la que se producirá la votación para la elección de la presidencia de la ACB.
La Asamblea General también es responsable del nombramiento de presidente, director general y secretario general, principales cargos de la organización y responsables de una estructura departamental encabezada por directivos al frente de cada una de las áreas de la ACB.
