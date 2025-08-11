Bosnia prepara el Eurobasket entre críticas y con el foco en Castañeda

Xavier Castañeda es uno de los tres internacionales del Unicaja que se encuentra ahora mismo preparando el Eurobasket. Precisamente, es uno de los jugadores que más ganas tiene de ver la 'marea verde' porque es la incorporación más desconocida. Sin embargo, su situación está bastante lejos de ser agradable con Bosnia, centrada en un mar de críticas con el cajista en el centro de la diana.

El conjunto balcánico se enfrentará a España en la competición continental y las sensaciones no pueden ser peores con cuatro derrotas consecutivas. Encajó una doble derrota en la gira por China (90-70 y 77-75), mientras que en su regreso a Europa también ha perdido contra Serbia (126-89) y Montenegro (102-90). Una plantilla en la que, además de Castañeda, se encuentran jugadores de la talla de Jusuf Nurkic, Dzanan Musa, Kenan Kamenjas o Miralem Halilovic.

Xavier Castañeda jugó la última ventana FIBA de febrero con Bosnia. / FIBA

Regreso a la pista seis meses después

Pues el último amistoso no dejó demasiado contento al seleccionador Adis Beciragic. Primero atacó al pívot NBA: "Nurkic está fuera de forma y apenas puede correr", para después pasar al nuevo jugador de Unicaja: "Xavier Castañeda no está entrenando. Empezó a jugar cinco contra cinco hace apenas dos días. Todo eso necesita integrarse en un equipo que lleva dos años jugando en grupo".

Hay que recordar que no le sentó nada bien ese pequeño periplo del estadounidense por Málaga -pruebas médicas, presentación y entrenamientos con Marcos Cerveró e Ibon Navarro- por el que se perdió el desplazamiento a China. Y también que el jugador regresó este domingo a la pista para volver a jugar por primera vez desde final de febrero después superar una lesión que le ha tenido alejado del ritmo competitivo seis meses, durante medio año.

Xavier Castañeda pasó el reconocimiento médico en Málaga. / Unicajabfotopress/M.Pozo

Jugador nacionalizado

Además, por si fuera poco, Castañeda se encuentra en una posición complicada. Las selecciones solo pueden incluir en una convocatoria oficial a un solo jugador nacionalizado. El base-escolta cajista es estadounidense y disputó la última Ventana FIBA con Bosnia -con 16 puntos contra Francia- para conseguir el pasaporte, y así jugar el Eurobasket. Pues las críticas de los aficionados también apuntan a él, ya que piden a Luka Garza, pívot fichado este verano por Boston Celtics, para ocupar esa plaza.

Quedan poco más de dos semanas para comenzar el Eurobasket y a los balcánicos les quedan cuatro amistosos, uno contra Gran Bretaña y una triple cita frente a Bélgica. Mucho trabajo le queda por delante a Adis Beciragic si quiere incorporar con efecto a Xavier Castañeda y aspirar a pasar de la fase de grupos a partir del 27 de agosto.