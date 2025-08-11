La justicia pospone la decisión final sobre la inscripción del Baloncesto Sevilla en ACB

Barcelona tiene puestas todas las miradas del baloncesto nacional. Allí, el juzgado de Primera Instancia nº1 valora desde el pasado viernes si el Club Baloncesto Sevilla cumple con las condiciones necesarias para regresar a la Liga Endesa como así se ganó el ascenso en la pista. La Asamblea General de la ACB le dio su rechazo por el incumplimiento de ciertas cuestiones económicas, le aprobó la plaza al Covirán Granada y ahora es la justicia quien debe tomar la decisión final tras la solicitud de medidas cautelares.

Al menos, parece que el culebrón del verano parece tener las horas contadas. Así lo justifica su carácter de urgencia. El pasado viernes se celebró la vista en la que comparecieron tanto la entidad hispalense como también la ACB. Se podía esperar una resolución inmediata, este lunes aparecía marcado en rojo en el calendario y no será, en un principio, hasta el martes cuando la justicia falle a favor de uno u otro.

Unicaja-Covirán Granada es el único duelo andaluz confirmado para la ACB 25/26. / Gregorio Marrero

Liga de 19 equipos o... ¿disolución?

La decisión no es baladí para ninguna de las partes y hay mucho en juego. En caso de que se le otorgue la razón al Baloncesto Sevilla, el Unicaja tendría hasta 18 compañeros de viaje en la Liga Endesa 2025/26, también el Covirán Granada, como ya lo hiciera en la campaña 2021/22. Con ese número impar, un equipo estaría obligado a descansar en cada jornada y es algo que todos los actores quieren evitar porque supone romper con la continuidad.

Sin embargo, mucho más difícil es la situación si la justicia falla en favor de la propia ACB. El Baloncesto Sevilla no está inscrito en Primera FEB, pese a que la Federación le dio un plazo de 48 horas extras tras la respuesta de la Asamblea General. La única carta hispalense para competir el próximo curso es hacerlo en ACB. En caso contrario, según ha deslizado el presidente Pedro Fernández, todo apunta a la disolución de un club con muchos años de historia.

Negativa de la ACB

"La Asamblea ha rechazado la afiliación del Real Betis Baloncesto SAD. Los clubes han escuchado los argumentos del presidente del club, Pedro Fernández, y valorado el informe realizado sobre su solicitud de afiliación. Este concluye que el club no cumple requisitos imprescindibles, tal y como acredita el informe del auditor externo ni ha acreditado el pago en plazo del valor de participación", resumía entonces el comunicado de la ACB.

A lo que la entidad sevillana respondió reclamando sus derechos: "Informamos que el club ha emprendido acciones legales inmediatas ante la actuación de la ACB, al entender que no se ajusta a Derecho. A tal efecto, el club ha presentado una solicitud de medidas cautelares ante los Juzgados de Primera Instancia de Barcelona, reclamando su inmediata afiliación a la ACB, dado que cumple con todos los requisitos legalmente exigibles".

Calendario

Lo que está claro es que una vez acabe el juicio, la Liga Endesa va a tomar velocidad de crucero, ya sea con 18 ó 19 equipos. Precisamente, el gran motivo por el que a estas alturas de verano no se conoce el calendario de la próxima temporada es el desconocimiento de cuántos clubes van a participar desde el mes de octubre. Eso es lo único que se conoce, la fecha de inicio, además del cambio en la televisión. El calendario de cada equipo es algo que se deberá conocer de forma inminente.

Sea como fuere, si no hay cambio de última hora, este martes se conocerá si finalmente hay una Liga Endesa de 18 ó 19 equipos. Entonces, todas las máquinas comenzarán a funcionar de cara a la próxima temporada, pero antes hay una decisión trascendental que tomar desde Barcelona.