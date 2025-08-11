Tayra Eke se incorpora al Unicaja Mijas

Nuevo fichaje para el juego interior del Unicaja Mijas. El club de Los Guindos ha alcanzado un acuerdo para incorporar a la pívot Tayra Eke (1,91 metros, 21 años) de cara a la próxima temporada para reforzar la pintura de las malagueñas.

La jugadora, nacida en Madrid, se formó en la cantera de Movistar Estudiantes, desde donde puso rumbo a la NCAA estadounidense. Allí formó parte de Long Island University Sharks (2021-22), Eastern Michigan Eagles (2022-24) y los Washington Huskies, con quienes disputó la última temporada, firmando 4,6 puntos, 4,3 rebotes y un tapón por partido en apenas 16 minutos de juego. Ahora será, por tanto, su primera experiencia en Liga Femenina Challenge.

Otro aspecto a destacar es que Tayra Eke ha sido internacional en las categorías inferiores de la selección española, disputando el Torneo Europeo Challengers sub-18 en 2021, promediando 5,4 puntos y 6,6 rebotes, celebrado en Heraklion (Grecia).

Con su incorporación va tomando forma la plantilla del Unicaja Mijas 2025-26, siendo el tercer fichaje tras la base Estel Puiggros y la ala-pívot María Roters.