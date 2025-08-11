El Unicaja Mijas cierra el juego interior con Sokhna Bintou

El Unicaja Mijas ha sido el gran protagonista este lunes en la actualidad del club de Los Guindos. El equipo cajista de la Liga Femenina Challenge continúa adelante con la remodelación de su plantilla después de la histórica campaña en la que estuvo a 40 minutos de ascender a la máxima categoría del baloncesto femenino español. Y una de las primeras tareas cerradas es el juego interior después de la incorporación de Sokhna Bintou.

La jugadora, de nacionalidad hispano-senegalesa, disputará el siguiente curso en Málaga, donde aportará contundencia y capacidad reboteadora bajo los tableros.

La interior, pese a su juventud, posee una amplia experiencia en competiciones FEB. Entre 2019 y 2021 formó parte del HGB Ausarta Barakaldo EST en Liga Femenina 2. De ahí dio el salto a la Liga Femenina Challenge, formando parte del Advisoria Mataró Maresme (2021-22) y el Recoletas Zamora (2022-23).

Tras una temporada en el Caledonia Gladiators escocés, en el que llegó a disputar la Eurocup femenina (3,7 puntos, 6,2 rebotes, 1,3 asistencias), regresó el pasado curso a España para jugar la Liga Femenina Challenge con el Barça CBS, equipo en el que promedió 4,7 puntos (55,9% en tiros de 2), 4,8 rebotes y 1,1 asistencias en 20 minutos de juego. La pívot ha sido internacional con la selección española en categorías inferiores, si bien en etapa sénior representa al combinado nacional de Senegal.

Con su incorporación se cierra el juego interior del Unicaja Mijas, que conforman, además de la propia Sokhna Bintou Lo Sylla, Sofía Galerón, Tayra Eke y María Roters.