Alhaurín de la Torre será la casa del Unicaja U22

Unicaja Baloncesto y Alhaurín de la Torre presentaron este martes el acuerdo de un año, prorrogable, por el cual el municipio malagueño acogerá los partidos del equipo cajista en la Liga U22. El Pabellón Blas Infante será el principal, aunque la puerta está abierta para que el Pabellón El Limón acoja partidos que requieran de una mayor capacidad de público ante equipos como el Real Madrid o el Barça, o incluso venir al Martín Carpena de forma puntual como se hace con el Unicaja Mijas.

El equipo, para el que Antonio Jesús López Nieto ya confirmó a Manolo Trujillo como entrenador, trabajará principalmente en el Martín Urbano de Los Guindos y luego se trasladará para jugar todos los partidos oficiales. La dirección deportiva desvelará durante los próximos días la composición final de la plantilla verde y morada.

"Siempre hemos encontrado facilidad para todo. Estoy, personalmente, muy satisfecho de que nuestro equipo U22, en esta segunda Liga de la ACB, juegue en Alhaurín de la Torre. Muchas gracias a Joaquín Vilanova y a Sergio Cortés porque han facilitado el desembarco de una operativa que tiene como este, es una estructura parecida a la del primer equipo. La nomenclatura será Unicaja Alhaurín de la Torre. Tengo que agradecer a otros ayuntamientos, pero las circunstancias de tener menos pabellones y la pujanza de Alhaurín de la Torre nos tiene convencidos de trasladar allí este proyecto tan bonito", inició el presidente del club de Los Guindos.

El Unicaja jugó en Alhaurín de la Torre contra el AS Monaco. / Álex Zea

Regreso a Alhaurín de la Torre

Lo cierto es que Alhaurín de la Torre no es extraño para Unicaja. La pretemporada en tierras malagueñas ya comenzó el pasado curso en el Pabellón El Limón con una victoria ante el AS Monaco. También fue sede del Mundial sub-17. Sin embargo, ahora afronta un reto más que ilusionante con el equipo cajista junto a Barça Atlètic, BAXI Manresa, Casademont Zaragoza, Fundación CB Canarias, Joventut Badalona, Real Madrid y Valencia Basket. "Estamos como en la Champions, es un grupo muy puntero", aseguró el alcalde.

El esfuerzo también es importante. No son sencillos los requisitos que impone la Liga U22 para las pistas, especialmente para unos pabellones que son en su amplia mayoría polideportivos. A partir de ahí, el Ayuntamiento prepara una inversión de 300.000 euros para acondicionar el Blas Infante con una climatización integral, la reforma del parqué, la cubierta y un mayor número de gradas para dar capacidad hasta 400 personas.

Imagen de la presentación del nuevo Unicaja Alhaurín de la Torre. / Unicajabfotopress/M.Pozo

Futuro Pabellón Alberto Díaz

No obstante, el objetivo es que este proyecto continúe adelante y pronto pueda dar el salto al Pabellón Alberto Díaz. "Será exclusivamente dedicado a baloncesto. Tenemos mucho futuro. Unicaja va a tener una sede asegurada. Todo esto viene por la apuesta por el deporte en Málaga a alto nivel, donde Unicaja representa lo máximo de prestigio para Málaga, Andalucía y España. Es Málaga la que obtiene todo ese reconocimiento internacional gracias al trabajo de López Nieto y del staff técnico. Estamos muy ilusionados porque para nuestros clubes, Unicaja es un espejo. Vamos a poder contar a final de 2026 con ese nuevo pabellón", confirmó Vilanova.

A partir del mes de octubre, la Liga U22 ya será una realidad y el Unicaja competirá en Alhaurín de la Torre ante los mejores equipos de España. "A los aficionados les gustas más contar con Alberto Díaz que un norteamericano", aseguró el alcalde y crear un punto de cantera parece ser uno de los objetivos de futuro.