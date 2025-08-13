El Torneo Costa del Sol presenta su XIV edición

La Diputación Provincial de Málaga ha presentado esta mañana una nueva edición del Torneo Costa del Sol, que este año disputarán Unicaja de Málaga, Real Madrid y Alba Berlín, en lo que se ha convertido un clásico de las pretemporadas del club cajista.

Durante la presentación del Torneo, estuvieron presentes el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, junto a Francisco de la Torre, alcalde de Málaga. Hicieron acto de presencia en el acto Borja Vivas, Luis Rodríguez, y Alicia Ramírez, concejales de los ayuntamientos de Málaga, Torremolinos y Vélez-Málaga, respectivamente. Por parte de Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, presidente de la entidad, fue el representante del club malagueño, que un año más ejercerá cómo anfitrión.

Torneo de nivel Euroliga

Esta nueva edición del torneo acogerá, además de a Unicaja, al habitual Real Madrid y al conjunto alemán del ALBA Berlín, que será el primer rival del conjunto cajista. Los germanos atraviesan un verano de reconstrucción después de renunciar a la Euroliga para competir en la BCL, algo que el presidente de Unicaja, López Nieto, ha destacado en su intervención: "Encantados de formar parte de este torneo, que se considera el más importante del verano en España. Es una satisfacción ver como el ALBA Berlín, un equipo dio el mismo paso que nosotros, dando el paso de la Euroliga a la BCL."

El Unicaja empezará el Torneo Costa del Sol en Vélez-Málaga. / Álex Zea

El presidente del club verde y morado ha agradecido también a las instituciones involucradas en la organización del torneo: "Esperemos que la gente se divierta. Agradecer el apoyo de las instituciones al club, están colaborando en el buen momento que vive el baloncesto malagueño", sentenciaba.

Un torneo que recorre la provincia

La XIV Edición de este torneo llegará a los municipios de Torremolinos y Vélez-Málaga. Alicia Ramírez ha hecho hincapié en la importancia de la disputa de este tipo de torneos para municipios como Vélez: "Albergar estos acontecimientos supone un paso esencial para la dinamización del municipio y su centro histórico, además de poder estrenar nuestro renovado pabellón".

Luis Rodríguez, por su parte, destacaba la gran oportunidad para el municipio de Torremolinos: "Agradecer la oportunidad de permitir a municipios del entorno como ser partícipes también de un trofeo de esta envergadura. Estamos seguro de que en el futuro tendremos la suerte de recibir a Unicaja."

Francisco de la Torre ha comentado la importancia que el Torneo Costa del Sol tiene en la actualidad en el baloncesto español: "Insistir en la importancia de este torneo. Cómo ha dicho el presidente, uno de los más importantes de Europa en pretemporada. Agradecer al Unicaja hacerlo posible.", comentaba el alcalde.

El presidente de la Diputación ha destacado la importancia de la colaboración institucional para celebrar este torneo durante 14 ediciones, “donde han cumplido un papel esencial los ayuntamientos que han sido sede de los distintos encuentros”

Encuentros y venta de entradas

Los encuentros tendrán un precio asequible para todos los públicos. El precio de las entradas será único, de 8 euros, y los cruces podrán seguirse en directo por televisión en 101TV.

Francisco Salado, durante la presentación del XIV Torneo Costa del Sol. / Roque Núñez

El torneo dará comienzo el 5 de septiembre, enfrentando en el pabellón Paco Aguilar de Vélez-Málaga a Unicaja y ALBA Berlín a partir de las 20:00 horas. El día 6, el Palacio San Miguel acogerá el partido entre el conjunto germano y el Real Madrid, también a las 20:00 horas. El plato fuerte llegará el día 7, con el partido que enfrentará a Unicaja de Málaga y Real Madrid en el Martín Carpena, a partir de las 18:00 horas, y que pondrá el broche de oro a esta nueva edición del Torneo Costa del Sol.

Sobre la venta de entradas, el club ha habilitado la venta en su tienda de Los Guindos a partir de las 13:00h de este miércoles para los distintos encuentros, al mismo tiempo que la venta online, ya disponible. Los abonados cajistas tendrán ventaja a la hora de hacerse con entradas para el partido del 7 de septiembre ante el Real Madrid, con una venta anticipada que comienza hoy y se extenderá hasta el próximo domingo 17 de agosto. La venta al público general, comenzará el lunes 18.

Para los encuentros en Vélez-Málaga y Torremolinos habrá desde hoy un cupo disponible en la tienda de Unicaja Baloncesto en Los Guindos hasta agotar existencias y se pondrán a la venta en los pueblos a partir de mañana 14 de agosto.

Cada vez falta menos para que comience la campaña 25/26, en la que Unicaja defenderá los cuatro títulos logrados el curso pasado.