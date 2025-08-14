Alberto Díaz, descartado para los dos amistosos ante Francia

Malas noticias para Unicaja y la selección española. Alberto Díaz no podrá formar parte del equipo español en sus dos próximos amistosos, que jugará ante a selección de Francia, debido a las molestias físicas que arrastra desde el partido de la pasada semana ante República Checa.

Doble enfrentamiento contra Francia

La selección española se prepara ya para disputar esta misma esta noche su tercer encuentro amistoso del verano. Será en el Pabellón Olímpico de Badalona, dónde recibirá la visita del combinado francés. El próximo sábado, nuevo compromiso con Francia, esta vez como visitantes, en París. Dos compromisos que subirán la exigencia después de los cruces ante Portugal y República Checa que la selección disputó en Málaga.

La de Alberto Díaz no será la única baja del seleccionado español, que tampoco podrá contar con Santi Aldama. El único jugador NBA del equipo español tampoco podrá participar en estos dos encuentros, también por lesión. Una cuestión que Sergio Scariolo, seleccionador nacional, ha calificado cómo un "fastidio".

Las bajas de dos de los jugadores más importantes dentro del engranaje del italiano le han obligado a llamar a Guillem Ferrando ante el estado físico de su base más experimentado. Mario Saint-Supéry y Sergio de Larrea serán quiénes comanden el juego de la selección en estas dos pruebas ante la vigente subcampeona olímpica.

A dos semanas de la cita europea

A pesar del contratiempo, el base malagueño se mantiene junto al grupo y continúa su proceso de recuperación, con la fecha del debut de España en el Eurobasket marcada en rojo. La selección española debutará el jueves 28 de agosto ante Georgia, a partir de las 14:00 horas.

Alberto Díaz, junto al excajista Darío Brizuela en un entrenamiento de la selección. / FEB

Tanto Díaz como Aldama trabajan para llegar en plenitud física a ese debut, con el que comenzará la andadura de España en un Eurobasket dónde defienden el oro logrado en la edición de 2022.

Unicaja, pendiente de la situación

Mientras, en Los Guindos crece la preocupación por el estado físico del capitán de Unicaja. El club cajista ha comenzado ya a preparar la campaña 25/26, con un mes de septiembre en el que tendrá en juego los dos primeros títulos de la temporada.

Primero, la Copa Intercontinental en Singapur, para más tarde ejercer como anfitriones en la Supercopa Endesa. En ambas competiciones, el Unicaja defenderá su condición de vigente campeón, dando comienzo a una temporada que puede volver a ser histórica.