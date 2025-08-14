Unicaja y Covirán Granada se enfrentarán en la Copa Andalucía ACB

La pretemporada de Unicaja sigue cogiendo forma. El próximo sábado 13 de septiembre, el conjunto de Ibon Navarro disputará ante el Covirán Granada el título de la Copa Andalucía ACB, uno de los clásicos de las pretemporadas cajistas. Este cambio de rival se ha producido después de que la Liga Endesa confirmase la continuidad del equipo nazarí y el no ascenso del Baloncesto Sevilla, excluido de la competición por la ACB, medida ratificada desde los juzgados.

El enfrentamiento se llevará a cabo en el Palacio de Deportes Vista Alegre de Córdoba, recinto que ya acogió este mismo cruce el pasado verano, en el que Unicaja se llevó la victoria por 80 a 77.

Un duelo de Primera

El Unicaja está cada vez más cerca de comenzar un curso en el que defenderá el título de campeón en cuatro competiciones distintas: Copa FIBA Intercontinental, Supercopa Endesa, Copa del Rey y BCL.

Justo después del compromiso de la Copa Andalucía, viajará hasta Singapur para disputar la Copa Intercontinental. Una semana más tarde, ejercerá de anfitrión en la Supercopa Endesa. En ambos torneos, el club cajista intentará revalidar los títulos logrados el año anterior.

Presentación de la Copa Andalucía ACB de baloncesto en Córdoba / L. O.

Por su parte, el Covirán Granada se prepara para una nueva temporada en la máxima categoría del baloncesto español. El curso pasado no pudieron evitar acabar la temporada en puestos de descenso, pero el fallido ascenso del Baloncesto Sevilla, que finalmente no competirá en Primera División, les otorgo la oportunidad de mantener la categoría. Después de un verano movido en las oficinas, los nazaríes tendrán de nuevo como objetivo la salvación a final de temporada.

Dónde y como ver el encuentro

El partido se disputará el próximo sábado 13 de septiembre, y podrá seguirse en directo a través de Canal Sur, a partir de las 12:30 horas.

Apenas unos días antes de que la expedición cajista parta con destino Singapur, para la defensa del título intercontinental. El cruce ante el club granadino será una buena prueba antes de comenzar la temporada oficial, y una buena oportunidad de ver en acción a los nuevos fichajes del club verde y morado.