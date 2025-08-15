La Alemania de Alberto Miranda también se impone a Turquía

Los internacionales del Unicaja siguen su camino con sus respectivas selecciones a menos de dos semanas para que dé comienzo el Eurobasket. Con la baja momentánea de Alberto Díaz y el descanso hasta el domingo de Olek Balcerowski, la actualidad se centra en Alberto Miranda, firme en el camino con Alemania, y en la gran oportunidad de Xavier Castañeda para reencontrarse con Bosnia.

Alberto Miranda y Alemania

Alberto Miranda y Alemania continúan con su camino triunfal en esta gira previa al Eurobasket. Son serios candidatos a las medallas y lo volvieron a demostrar este viernes después de ganar a Turquía. Dennis Schoder y Franz Wagner, 22 y 17 puntos respectivamente, lideraron al cuadro germano para colocar el 73-71 en el marcador. Lejos aún de una versión parecida al martillo de hierro, pero sabiendo sacar los partidos hacia delante.

Este sábado llega uno de esos partidos que podrían anticipar la gran final continental: Alemania-Serbia. El cuadro de Svetislav Pesic, lideradas por todas las estrellas NBA y Euroliga, se impuso cómodamente por 113-84. Nikola Jokic dejó 12 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias en 18:47 minutos. El SAP Garden puede dejar grandes pistas de lo que todo el mundo imagina como la lucha por el metal dorado.

Xavier Castañeda y Bosnia

El que afronta una gran oportunidad este fin de semana es Xavier Castañeda. Bosnia-Herzegovina se traslada hasta Ostende para jugar un triangular con Gran Bretaña (sábado, 17.00 horas) y Bélgica (domingo, 16.00 horas). Después de cuatro derrotas en los cuatro amistosos, la selección del cajista necesita recuperar sensaciones y lo tiene que hacer después de las críticas vertidas sobre el estadounidense.

Ahora puede cambiar radicalmente su camino. Dzanan Musa ha sido intervenido en la zona abdominal y se perderá con total seguridad el final de la preparación, siendo duda para representar a su país desde el 27 de agosto. Así que el base-escolta del Unicaja asumirá más responsabilidades en ese objetivo de integrarle en el grupo antes del Eurobasket.

Mario Saint-Supéry y España

Quien también vuelve a escena es la selección española. No estará Alberto Díaz, pero sí Mario Saint-Supéry. El malagueño volverá a llevar los mandos del equipo en la segunda cita contra Francia. La primera, en Badalona, acabó con derrota para los de Sergio Scariolo y esperan mejorar las sensaciones en París antes de culminar la preparación contra Alemania.