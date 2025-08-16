El Unicaja se podría reencontrar con Juan Toscano en la BCL

La Basketball Champions League ha elevado su nivel medio varios escalones durante este verano. Son muchos los jugadores de notable nivel los que se van a estrenar esta temporada 2025/26 y otros tantos los que vienen con una reciente experiencia en Estados Unidos. En clave Unicaja, la competición podría deparar un curioso reencuentro con Juan Toscano, nueva incorporación del Pallacanestro Rieste.

Copa Intercontinental

La 'marea verde' recordará al alero mexicano por la Copa Intercontinental del pasado curso. Los malagueños consiguieron el séptimo título de su historia en Singapur y allí, en las filas del G-League United, estaban Toscano y su mensaje: "Nuestro sueño no es jugar la puta ACB ni la Euroliga. Nuestro objetivo es jugar en la NBA y ganar millones de dólares. La mierda que nos están haciendo es inaceptable".

El Unicaja defenderá en septiembre su reinado intercontinental. / FIBA

Después de pedir disculpas y sucumbir al inicio de una plantilla de leyenda, siguió jugando en la segunda liga estadounidense con Capitanes de la Ciudad de México. Aquellos tiempos en los que formó equipo con Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green para ganar aquel anillo de la NBA en 2022 habían quedado lejos y ahora busca una oportunidad en el baloncesto europeo.

Round of 16

Malagueños e italianos son dos de los equipos ya clasificados para la temporada regular y se podrían encontrar en el Round of 16 de la BCL. El Unicaja está encuadrado en el Grupo G con el Filou Oostende belga, el Mersin Sports Club turco y el Karditsa Iaponiki griego. Por su parte, el Pallacanestro Trieste ha caído en el Grupo E junto al Galatasaray, el Igokea bosnio y el Fitness First Wurzburh Baskets alemán.

El sistema de competición del torneo europeo de la BCL ya permite saber cómo serán los cruces y sería a partir de enero cuando Toscano pisase el Martín Carpena. Ahora bien, se tienen que cumplir dos condiciones. El equipo de Ibon Navarro debe acabar como líder de su grupo, mientras que los transalpinos tendrían que acabar como segundos clasificados y pasar posteriormente el play-in.

Hasta entonces, queda mucho tiempo. Lo que nadie puede negar es que el mexicano será uno de los nombres a seguir en una BCL que ha ganado peso en la pista y también a nivel mediático.