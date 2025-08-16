Castañeda empieza a sumar con Bosnia

Xavier Castañeda fue el gran protagonista de la jornada internacional del Unicaja. Mientras los jugadores de la plantilla 2025/26 empiezan a llegar a lo largo del fin de semana para superar los pertinentes exámenes médicos, el estadounidense de pasaporte bosnio empezó a sumar buenas sensaciones en la victoria de los balcánicos frente a Gran Bretaña (103-73). La primera de la preparación después de cuatro derrotas.

Bosnia respira

No era un partido más para Castañeda. Tras las críticas de Adis Beciragic por su asentamiento en el equipo, lejos de su mejor estado de forma, el cajista necesitaba un día redondo para apagar los fuegos y demostrar que puede ser uno de los líderes de la selección. Especialmente, si Dzanan Musa acaba siendo baja por su reciente operación abdominal. Y su candidatura ya la ha presentado.

Este sábado, salió como base titular. Después de unos primeros minutos más tímido, centrándose mucho en colocar el balón en la zona para Nurkic, Castañeda comenzó a mostrar su amplio repertorio de anotación. Los nueve puntos llegaron desde el triple, dos de ellos a pies parados y otro en el último segundo de la posesión.

Xavier Castañeda se presenta con el número 13 del Unicaja. / Unicajabfotopress/M.Pozo

No tuvo tanto acierto en sus penetraciones, pero demostró explosividad en sus piernas, además de un par de asistencias para sus compañeros. Hay que recordar que solo es su segundo partido en los últimos seis meses después de superar una lesión.

Así, con Castañeda a los mandos, Bosnia pudo mejorar de forma notable sus sensaciones, aunque bien es cierto que lo hizo ante un rival sin demasiado pedigrí baloncestístico. Este domingo, habrá una nueva oportunidad para ver a uno de los fichajes del Unicaja. Esta vez, ante Bélgica, a partir de las 16.00 horas, para escribir los últimos compases de esta gira de preparación.

Olek Balcerowski

Quien vuelve a escena este domingo, a partir de las 14.00 horas, es Olek Balcerowski. Descansó este jueves en la victoria de Polonia contra Georgia (94-89) y ahora se prepara para dar comienzo a una doble cita frente a Finlandia. El conjunto finés viene de protagonizar auténticas exhibiciones de la mano del NBA Lauri Markkanen y ahora el nivel sube para ambas selecciones. Muy importantes estos dos últimos encuentros porque serán los últimos antes del Eurobasket.

La buena noticia para el pívot del Unicaja es que llega en un gran nivel de confianza. Es sabedor de que es uno de los grandes líderes de Polonia, especialmente después de la baja de Jeremy Sochan, y tiene ante sí el reto de llevar a lo más alto a los suyos, que ejercerán como anfitriones durante la fase de grupos. Y, por qué no, repetir la gesta de la cuarta plaza en el último torneo continental.

Así que el momento de la verdad cada vez está más cerca y los internacionales del Unicaja se preparan para ello. Habrá que ver si la próxima semana se suma Alberto Díaz con la selección española o si esas molestias musculares le obligaron a tomar el camino de vuelta a Málaga mucho antes de lo esperado.