El nuevo Unicaja 2025/2026 arranca el motor

El nuevo Unicaja 2025/2026 ya es una realidad. Hasta dentro de unos días no empezarán los entrenamientos en la pista y habrá que esperar varias semanas más hasta que los internacionales regresen de sus compromisos en el Eurobasket y de esta manera la plantilla esté al completo a las órdenes de Ibon Navarro, pero este lunes 18 de agosto se puede decir que arrancó "oficiosamente" la pretemporada para los de verde y morado.

Exámenes médicos

En estos primeros días de la semana los jugadores están llegando a Málaga para pasar las pertinentes pruebas médicas individuales en Hospital Quirónsalud Málaga, y distintas evaluaciones funcionales, de fuerza o de fisioterapia en el Martín Carpena con el cuerpo técnico del club. Los más madrugadores este curso han sido Kendrick Perry, Nihad Djedovic, y dos de las nuevas caras de esta temporada, James Webb III y Emir Sulejmanovic, quienes este mismo lunes ya han iniciado el proceso.

Sulejmanovic y Djedovic, en el exterior de QuironSalud / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Martín Carpena

Será el jueves 21 de agosto cuando la plantilla vuelva a los entrenamientos en grupo en el Carpena en una doble sesión por la mañana y con balón en pista ya por la tarde. A final de la semana estarán integrados todos los jugadores a excepción de los tres internacionales, esto es, Alberto Díaz (España), Olek Balcerowski (Polonia) y Xavier Castañeda (Bosnia).

James Webb III y Kendrick Perry. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Amistosos

El Unicaja afrontará su primer partido de pretemporada el próximo domingo 31 en Melilla frente al Melilla Baloncesto, al que seguirán el XIV Torneo Costa del Sol, del 5 al 7 de septiembre contra el Alba Berlín y Real Madrid, y la Copa de Andalucía frente al Coviran Granada el sábado 13 de septiembre.

A partir de ahí la temporada oficial dará comienzo con la disputa de la Copa FIBA Intercontinental en Singapur (del 18 al 21 de septiembre) y la Supercopa Endesa (27 y 28 de septiembre) en Málaga y ya la Liga Endesa el fin de semana del 4 o 5 de octubre, contra el Surne Bilbao Basket, y la BCL el 8 de octubre, frente al Mersin de Turquía.

Perry, en plenas pruebas médicas. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Djedovic, de vuelta al trabajo. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Sulejmanovic ya viste de verde. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

James Web III, en el gimnasio.Palacio de los Deportes Jose Maria Martin Carpena. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Kendrick Perry, de los primeros en llegar a la pretemporada. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

El Unicaja 2025/2026 ya suda. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo