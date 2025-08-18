El Unicaja-Bilbao Basket abrirá la Liga Endesa 2025/26

Con un par de semanas de retraso respecto al pasado verano, ya es oficial el calendario de la próxima Liga Endesa 2025/2026, que arrancará el primer fin de semana del próximo mes de octubre. Una competición en la que el Unicaja tratará de seguir compitiendo con los mejores, como ha hecho en las tres últimas temporadas, en las que ha alcanzado las semifinales.

Estreno liguero

El Unicaja de Ibon Navarro abrirá el nuevo curso liguero el próximo 4-5 de octubre contra el Surne Bilbao Basket de Melwin Pantzar, uno de los fichajes del Unicaja de este mercado estival, pero que seguirá un año más cedido en el equipo vasco. Será la primera cita del nuevo proyecto verde y morado en Liga, aunque no el estreno competitivo de los verdes, que antes disputarán la Copa FIBA Intercontinental en Singapur, del 18 al 21 de septiembre, y la Supercopa Endesa de Málaga 2025, el 27 y 28 de septiembre.

El resto de la Jornada 1 tendrá los siguientes enfrentamientos: Zaragoza-Baskonia, Coviran Granada-Joventut, Hiopos Lleida-Río Breogán, La Laguna Tenerife-Baxi Manresa, Real Madrid-Dreamland Gran Canaria, San Pablo Burgos-Girona, UCAM Murcia-Morabanc Andorra y Valencia-Barça.

Fechas clave para la "marea verde"

El Carpena volverá a lucir esta próxima temporada 25/26 sus mejores galas, con más de 9.000 abonados que llenarán de forma habitual las gradas del Palacio. Como siempre, habrá partidos "especiales", como los que se disputen ante los cuatro equipos de la Euroliga. El primero en pasar por Málaga será el Barça, en la jornada 3. Le seguirá el Baskonia (Jornada 11). Los otros dos "Euroligas" visitarán el Palacio en la fecha 20 liguera (Real Madrid) y el último será el Valencia Basket de Kameron Taylor y de Yankuba Sima, la jornada 26 (11-12 de abril).

Galería de fotos. Coviran Granada - Unicaja / ACBPhoto

Derbi andaluz

Otras dos fechas muy señaladas para la afición verde y morada son las del derbi andaluz contra el Covirán Granada, repescado en la máxima categoría del baloncesto español, tras no cumplir el Baloncesto Sevilla con los requisitos necesarios para el ascenso. Al ser el desplazamiento más próximo, seguro que muchos cajistas viajarán a la ciudad de La Alhambra el 18-19 de abril. Será en un duelo correspondiente a la Jornada 27. La visita del Covirán a Málaga, por su parte, será en el esprint final de la primera vuelta, el 17-18 de enero (Jornada 16).

Esprint hacia la Copa

El Unicaja pujará durante la primera vuelta liguera por ser uno de los 7 primeros clasificados, plazas que darán el billete para la Copa del Rey de Valencia 2026. Las últimas cuatro jornadas que cerrarán la primera vuelta y que pueden ser claves en esa lucha por estar en la cita del Roig Arena valenciano serán ante Breogán (fuera), Valencia (fuera), Coviran Granada (casa) y UCAM Murcia (casa).

Esprint hacia el play off

El camino para sentenciar la clasificación entre los ocho mejores de la ACB y la posterior lucha por el título nacional también está definido. Las últimas cinco jornadas cruzarán al Unicaja con Gran Canaria (casa), San Pablo Burgos (fuera), UCAM Murcia (fuera), Río Breogán (casa) y Baskonia (fuera).

En este enlace podrá consultar el resto de partidos del calendario completo de la Liga Endesa 2025/26: https://www.acb.com/articulo/ver/521328-calendario-de-emparejamientos-de-la-liga-endesa-202526.html.