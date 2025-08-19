Castañeda sigue en el punto de mira del seleccionador de Bosnia

No está siendo un verano fácil para Xavier Castañeda. Nunca lo es cuando ha vuelto a competir seis meses después, tras superar una lesión que le apartó de las pistas de baloncesto en febrero, y mucho menos cuando debe entrar de urgencia en un grupo ya formado y con expectativas de hacer un buen papel en el Eurobasket. Así pasa los días el jugador del Unicaja, en el punto de mira del seleccionador de Bosnia a una semana de competir en Chipre.

Es una incógnita que Alberto Díaz -por molestias físicas- vaya a representar a España en el campeonato y también lo es que Castañeda vaya a vestir los colores balcánicos. No por esa «lesión leve» que le apartó en el último amistoso frente a Bélgica, sino porque Adis Beciragic se empeña en demostrar el descontento que siente con el estadounidense, con el que ha gastado la bala del único jugador nacionalizado.

Xavier Castañeda calienta con Bosnia. / FIBA

Beciragic, muy descontento

«Cuando iniciamos este programa de preparación, esperábamos, pretendíamos y planeábamos que fuera un poco diferente. En primer lugar, esperábamos desde el principio que contaríamos con Castañeda, uno de nuestros jugadores más importantes. Eso ralentizó nuestros planes desde el principio. No basta con venir y decir: ‘Cuando llegue el EuroBasket, jugaré’. Eso hay que ganárselo, y se lo estamos ganando ahora mismo. Estamos intentando, mediante charlas y reuniones, explicarles a los jugadores que ningún entrenamiento puede ser amistoso, y mucho menos un partido. Sinceramente, fue como si estuviéramos jugando un All-Star de la NBA». Sin miramientos.

Las críticas son claras y directas. No es la primera vez que el seleccionador muestra su descontento. Es algo que viene de largo, desde que el Unicaja quiso que Castañeda pasase unos días por Málaga para afrontar los exámenes médicos y las pruebas físicas. Algo así para confirmar que la recuperación de su lesión iba según lo esperado y estaba en plenas condiciones como para disputar el Eurobasket. Así, se perdió la gira de Bosnia por China y no sentó bien.

«Nos está frenando mucho en el aspecto táctico», «Castañeda está completamente fuera de forma» o «solo jugó tres minutos para familiarizarse con la cancha» son otros de los comentarios que le ha dedicado durante los últimos días. Por si fuera poco, se da la circunstancia de que Dzanan Musa es otra incógnita para el Eurobasket después de una operación abdominal que mantiene en vilo a todo el país.

A una semana del Eurobasket

Así que esta es la realidad con la que vive Xavier Castañeda en su paso por Bosnia. Jugó por primera vez en la última ventana de febrero, pero nada tiene que ver este verano. A marchas forzadas necesita coger las riendas de la selección. Ahora, bajo la atenta mirada de un entrenador que le tiene en el centro de la diana.