Chris Duarte aterriza en Málaga y el Unicaja 2025/2026 ya se entrena con balón

Ahora sí que sí: el nuevo proyecto del Unicaja 2025/2026 ya ha empezado a sudar. Ibon Navarro y sus jugadores tuvieron este jueves su primera sesión de trabajo conjunta en el Palacio de los Deportes Martín Carpena. En realidad fue una doble sesión de trabajo, repartida entre la mañana y la tarde.

Sin los internacionales Alberto Díaz (España) y Olek Balcerowski (Polonia), y sin los lesionados Xavier Castañeda (presente en el entrenamiento) y Chris Duarte, el equipo trabajó en la cancha anexa del Palacio de los Deportes en el primer día de la pretemporada 2025/2026.

Ibon Navarro habla con Xavier Castañeda. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Duarte ya está en Málaga

El alero dominicano, el fichaje que más ilusión ha generado entre los aficionados del equipo cajista, aterrizó este jueves en Málaga para incorporarse a la pretemporada del equipo verde y morado. Hay que recordar que se está recuperando de una lesión en la espalda y que llega después de competir hasta hace solo un par de semanas en la Liga de Puerto Rico, por lo que su incorporación a los entrenamientos al mismo nivel que sus nuevos compañeros todavía tardará algunas fechas más. Lo importante es que ya está en la capital de la Costa del Sol para adaptarse a su nuevo equipo.

Canteranos

Con tantas bajas, el primer equipo contará en estos primeros días de trabajo con la ayuda de los canteranos Manuel Trujillo, Dani Carrasco, Miguel Martínez, Arturas Butajevas, Alfonso Rodríguez y Marcus Moller, aunque este último se incorporará a los entrenamientos el sábado 23 de agosto.

La gran novedad es la presencia para ayudar en los entrenamientos del base-escolta Dylan Addae-Wusu (1,93 metros, 24 años), jugador de nacionalidad estadounidense con pasaporte de Ghana que ha militado en las últimas temporadas en las universidades estadounidenses de St. John´s (2021-23) y Seton Hall (2023-25) y que trabajará con el equipo en estas primeras semanas de entrenamiento.

Imagen del primer entrenamiento del Unicaja 2025/2026. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Melilla, primer objetivo

El equipo tiene por delante poco más de una semana para coger ritmo antes de arrancar el primer partido amistoso de la preparación, que será el próximo 31 de agosto, en Melilla, ante el equipo local, en el Memorial Javier Imbroda. Será el primero de los 4 partidos que jugará el equipo antes de disputar en Singapur la Copa Intercontinental FIBA, primer título por el que luchará esta inminente temporada el Unicaja. Los otros tres amistosos serán frente al Alba Berlín, el Real Madrid y el Coviran Granada.

Trabajo

La verdad es que Ibon Navarro tiene mucho trabajo por delante para tratar de "colocar" lo más rápido posible a las nuevas piezas en el puzle verde y morado. Emir Sulejmanovic y James Webb III ya trabajan desde el primer día con el equipo, a la espera de que se incorporen tras superar sus molestias físicas tanto Castañeda como Duarte. El Unicaja ha sido un equipo que ha jugado casi de memoria las dos últimas temporadas, en las que los cambios en la plantilla han sido mínimos. Esta vez, con cinco bajas y cuatro altas, el proceso parece que será más complicado en estas primeras semanas de trabajo.