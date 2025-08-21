Webb III: "He venido aquí a ganar"

Fue el primer fichaje del presente mercado estival. Solo unas horas después de que el Unicaja quedara eliminado del pasado play off por el título, en semifinales, ante el Real Madrid, el club de Los Guindos anunciaba la llegada de James Webb III, jugador llamado a ocupar el hueco que Dylan Osetkowski ha dejado en la plantilla verde y morada, tras su fichaje por el Partizan de Belgrado.

Este jueves, Webb III tuvo su presentación oficial en la sala de prensa del Martín Carpena. Allí, el jugador norteamericano ofreció sus primeras impresiones tras su llegada a Málaga y respecto al reto deportivo que se le presenta a partir de ahora al Unicaja, que desde este jueves ya se entrena con balón en el Palacio.

Fichaje

"Estoy muy contento de estar aquí. Me hubiera gustado venir antes a un club como éste, ganador. Hay un gran entrenador y cuerpo técnico. Quiero ayudar a que el equipo siga ganando. Estuve hablando con Alberto Miranda varias veces, incluido el año pasado, si podía venir al Unicaja. Contacté terminada mi temporada, había interés mutuo en que llegáramos a un acuerdo y por eso fue fácil conseguir que yo esté aquí".

Expectativas

"Vengo a un sitio para ser parte del equipo, sé que las expectativas son altas por haber ganado muchos títulos. Voy a hacer todo lo posible para ayudar al equipo a seguir ganando más trofeos".

James Webb III, durante su presentación. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Comparación con Dylan Osetkowski

"Un jugador de baloncesto tiene que tener presión. A mí me gusta tener esa presión de venir a jugar a Málaga después de que el equipo haya ganado tantas cosas".

Objetivos

"Ganar, que es lo más importante. Es así de simple. Intentaré llevar al equipo a lo más arriba posible en Europa, en las competiciones nacionales. Yo he venido aquí a ganar".

Ibon Navarro

"Hemos estado mucho en contacto este verano. Él conoce mi estilo de mi paso por la ACB. Hemos tenido conversaciones para ver cómo puedo aportar lo mejor al equipo. Mi estilo de juego es de hacer muchas cosas. Hemos intentado tener muchas conversaciones para poder encajar mi estilo de la mejor manera posible en el equipo".

James Webb III jugará en las posiciones de alero y ala-pívot. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

¿Momento profesional?

"Estoy en mi madurez como jugador. He jugado al baloncesto a muchos niveles. Aunque la liga de China no tenga muy buena reputación, hace solo dos años me fui de la ACB. Con 32 años puedo parecer mayor, pero no lo soy. Cuando me veáis jugar veréis que no soy tan mayor. El baloncesto es un deporte para jugadores inteligentes además del físico".

Relación con Kendrick Perry

"Hace un par de días, en mi cumpleaños, fuimos a cenar. Durante el verano hablamos mucho. No quedamos en Florida porque no pudo ser, pero me está ayudando muchísimo. Es muy importante para mí", finalizó.