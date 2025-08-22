Alberto Díaz no jugará el Eurobasket y vuelve a Málaga: "Mejor que vaya otro compañero"

España perdió este jueves su penúltimo partido de preparación para el Eurobasket ante Alemania. Los españoles llegaron a la prórroga y en la última acción tuvieron el tiro ganador en las manos del excajista Darío Brizuela, pero su lanzamiento no entró.

Después del partido, Sergio Scariolo confirmó a los medios de comunicación que el cajista Alberto Díaz no formará parte del róster en el Eurobasket, al no estar recuperado al cien por cien de sus problemas físicos en los isquios.

Alberto Díaz, triste

El capitán cajista pasó por los micrófonos de la cadena Cope, en los que explicó su baja de cara al Eurobasket: "La Federación y los médicos han hecho todo lo que han podido y Scariolo me ha esperado hasta que hemos visto que no iba a llegar al cien por cien. Mejor que vaya un compañero que lo pueda dar todo. Es un día complicado, pero era el momento de tomar la decisión para que el equipo ya pueda trabajar en una línea", explicó el base cajista en declaraciones a la Cadena Cope.

Balcerowski, único cajista en el Eurobasket

Díaz regresa este viernes a Málaga para continuar con la recuperación de sus molestias y se incorporará a la pretemporada cajista tan pronto los médicos le den el ok físico. El único jugador del Unicaja que jugará el Eurobasket será Olek Balcerowski con la selección de Polonia. También estará en la cita continental el sueco Melwin Pantzar, que la próxima temporada jugará cedido en el Surne Bilbao Basket, pero que es jugador del club de Los Guindos.