Unicaja 25/26: Solo falta Olek Balcerowski

El Unicaja ya trabaja en pretemporada. De forma gradual, se han ido incorporando los jugadores al trabajo durante esta semana y, desde el jueves, ya hay ejercicios con balón en la pista anexa al Palacio de los Deportes José María Martín Carpena.

Acostumbrados estos últimos veranos a que el arranque del trabajo en el Unicaja esté plagado de ausencias, por los compromisos internacionales de los jugadores de la plantilla verde y morada, resultó bastante curiosa la imagen que mostró ayer el equipo, durante el desayuno con la prensa del inicio de la preparación, en la que estaban 11 de los 13 jugadores profesionales de la primera plantilla del proyecto 2025/2026. Todos, menos Alberto Díaz, al que no le dio tiempo a llegar desde Madrid, tras abandonar la selección española por sus problemas en los isquiotibiales, y Olek Balcerowski, concentrado con Polonia para jugar a partir de la próxima semana el Eurobasket.

Cuatro "presuntos" internacionales

En principio, el Unicaja debería tener ahora mismo cuatro jugadores trabajando con sus respectivas selecciones nacionales: Alberto Díaz (España), Xavier Castañeda (Bosnia), Chris Duarte (República Dominicana) y Olek Balcerowski (Polonia). Pero el caso es que diferentes problemas físicos (a priori poco graves) han dejado a tres de ellos fuera de los torneos FIBA.

Chris Duarte

El primero en caer fue el dominicano Chris Duarte. El alero cajista se lesionó en la espalda en el primer partido de la final de la Liga de Puerto Rico. El «vaquero» no pudo volver a ayudar a su equipo en el resto de la serie por el título y su dolencia le impidió también concentrarse con la República Dominicana para disputar la AmeriCup.

Chris Duarte fue el gran protagonista en su primer día como jugador del Unicaja. / Gregorio Marrero

Xavier Castañeda

Tampoco ha tenido suerte otro de los fichajes cajistas de este mercado estival. Xavier Castañeda, tras muchos meses de lesión, comenzó a preparar el Eurobasket con la selección de Bosnia, país del que tiene pasaporte. Hace solo un par de días, su seleccionador aseguraba que no se encuentra físicamente en condiciones para jugar la cita continental, por lo que ha abandonado la concentración de Bosnia y ya está en Málaga trabajando en la recuperación de sus molestias. En principio, no parece una lesión preocupante, pero se le están haciendo pruebas que determinarán cuándo puede empezar a trabajar con sus nuevos compañeros.

Alberto Díaz

Tampoco ha habido buenas noticias con el capitán cajista, Alberto Díaz. Sergio Scariolo confirmó a los medios de comunicación, nada más acabar este jueves al amistoso entre España y Alemania, en Madrid, que el base malagueño no formará parte del róster de España en el Eurobasket, al no estar recuperado al cien por cien de sus problemas físicos en los isquios.

El propio Alberto explicó su baja de cara al Eurobasket en los micrófonos de la Cadena Cope: «La Federación y los médicos han hecho todo lo que han podido y Scariolo me ha esperado hasta que hemos visto que no iba a llegar al cien por cien. Mejor que vaya un compañero que lo pueda dar todo. Es un día complicado, pero era el momento de tomar la decisión para que el equipo ya pueda trabajar en una línea», afirmó el base cajista .

Alberto Díaz no jugará el Eurobasket. / FEB

Balcerowski

De esta manera, el único de los cuatro internacionales que tenía el Unicaja al empezar el verano, que sí participará en una competición internacional, será Olek Balcerowski, con la selección de Polonia, en el Eurobasket.

El pívot cajista es uno de los jugadores más determinantes de su selección y su llegada a Málaga para unirse al trabajo de pretemporada del Unicaja dependerá del papel que Polonia haga en la cita europea.

Olek Balcerowski es el líder de Polonia. / Selección de Polonia

Pretemporada

Mientras tanto, Ibon Navarro y sus jugadores empiezan a poner las bases del nuevo proyecto. Eso sí, pendientes de la evolución de Duarte, Castañeda y Alberto Díaz para saber cuándo se unirán al trabajo con el resto que ya sudan: Kendrick Perry, Tyler Kalinoski, Jonathan Barreiro, Nihad Djedovic, Tyson Pérez, Emir Sulejmanovic, James Webb III, Killian Tillie y David Kravish.