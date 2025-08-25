¿Cómo es y cuánto cuesta la nueva equipación del Unicaja 2025/2026?

El Unicaja ha mostrado este lunes sus nuevas equipaciones, titular y reserva, de cara a la temporada 2025/2026. En su versión titular, mantiene el verde tradicional como protagonista. A su lado, el morado destaca en los detalles del cuello y las mangas. Desde el pecho nacen tres líneas dinámicas en este color que se difuminan en forma de arco, fusionándose con el verde para crear una estética llena de movimiento.

Como gran novedad, se añade un tercer color en la elástica cajista: el dorado, un guiño a la pasada temporada, que aparece en un ribete que cruza el pecho y los laterales, y rodea el cuello y que se suma a los tonos de la bandera de Málaga. El resultado es, según explica el propio club de Los Guindos en su sitio web "una equipación con un brillo inédito, cargada de orgullo, pasión y ambición, diseñada para dejar huella tanto dentro como fuera de la pista".

El blanco, color de la segunda equipación

El color blanco regresa a la segunda equipación con una banda verde en diagonal en el bajo de la camiseta. El diseño se completa con la presencia también de los ribetes dorados. Como novedad, todas las marcas publicitarias se muestran en un único color.

Desde el club se ha trabajado en el diseño y concepto de manera interna, con la colaboración y consejos de Joma.

Camiseta blanca del Unicaja 2025/2026. / Unicaja

Características técnicas

Ya son 7 temporadas en las que Joma es la encargada de confeccionar la indumentaria del Unicaja. La marca ha utilizado el mejor material para que ayude al rendimiento de todos los jugadores del club que vestirán de nuevo las prendas Joma en todas las categorías.

El material de la equipación del Unicaja contará nuevamente con las cualidades tecnológicas más punteras. Esto es fruto de la inversión en I+D+i llevada a cabo en los últimos años por Joma.

La ropa que los jugadores y jugadoras de todas las categorías del club están fabricadas en poliéster con elastán. Este tejido de alto rendimiento se caracteriza por su amplia gama de beneficios, que ayudan a que el juego sea más cómodo. Dentro de sus propiedades, destaca la elasticidad, la alta resistencia a abrasión y roces y la gran libertad de movimiento.

La tecnología MICRO-MESH SYSTEM está ubicada en las zonas de mayor sudoración (las axilas y los costados) para ayudar a que la humedad se evapore rápidamente. Así el cuerpo del jugador permanece seco, cómodo y se previene el enfriamiento post ejercicio. Contiene fibras elásticas para mejorar la movilidad. Por otro lado, cada pieza de tela se ha unido usando el sistema de costuras planas FLATLOCK, que previene la aparición de posibles rozaduras en la piel y eleva la comodidad en el juego.

Al igual que el curso anterior, el escudo del club no irá sublimado ni impreso en la equipación, sino que está incorporado con silicona termosellada. Esta técnica está pensada para ofrecer confort a los jugadores, ya que evita rozaduras y no afecta a la elasticidad de las prendas.

Otro de los detalles es que la camiseta está identificada en su cuello interno con "Unicaja Baloncesto - Temporada 2025/26". Por último, hay que destacar que en la parte superior trasera de la camiseta de Liga Endesa irá la bandera de Andalucía, "un signo de compromiso de nuestra tierra y de orgullo de ser uno de los mejores embajadores de nuestra comunidad", según explica el club.

Apoyo

El equipo, gracias al apoyo de Fundación Unicaja y Unicaja, representa siempre a Málaga y Andalucía en las competiciones en las que participa a todos los niveles. Del mismo modo, las instituciones que las representan mantienen un año más su apoyo al club, estando presentes en sus uniformes.

Junto al abanico de Unicaja, lucirán los logos de los patrocinadores de la equipación: Turismo Andaluz con la marca “Andalucía”, el Ayuntamiento de Málaga con el logotipo de “Málaga”, la Diputación Provincial con “Sabor a Málaga” y la Empresa de Turismo de la Costa del Sol, Benahavís y la empresa malagueña Famadesa. Todas ellas respaldarán un curso más al Unicaja a lo largo de todas sus competiciones.

Venta

Los productos ya están a la venta en las tiendas oficiales de Los Guindos y Plaza de la Marina y en la Tienda On Line. Las camisetas de juego tienen un precio de 65,90€, mientras que los pantalones de juego se pueden comprar por 39,90€. También están disponibles ya el set de bebé (camiseta, pantalón y calcetines) por 52,90 € y los primeros productos casual de la nueva línea de la temporada para todas las edades.