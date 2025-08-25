¿Cuándo es el sorteo de la Supercopa Endesa Málaga 2025?

Los equipos ACB avanzan con su preparación veraniega anunciando el cada vez más cercano inicio de la temporada 2025/2026. El equipo de Ibon Navarro trabaja desde la semana pasada pensando en un curso cargado de alicientes, con hasta 5 títulos (si el equipo consigue billete para jugar la Copa del Rey de Valencia) en el horizonte.

Uno de los primeros que tendrá que afrontar el equipo verde será la Supercopa Endesa, una vez dispute en Singapur la Copa Intercontinental FIBA. La cita supercopera se jugará este año en el Palacio Martín Carpena, el 27 y 28 de septiembre, por lo que el Unicaja ejercerá este año de anfitrión y de defensor del título, tras su victoria de hace ahora un año en la Supercopa Endesa de Murcia 2024.

Equipos clasificados para jugar la Supercopa Endesa de Málaga 2025. / ACBPhoto

Sorteo

El sorteo de emparejamientos de las semifinales de la Supercopa Endesa 2025 se llevará a cabo la próxima semana, concretamente el viernes 5 de septiembre, en el patio de Banderas del Ayuntamiento de la capital. La ACB todavía no ha confirmado ni el día ni el lugar, pero en los próximos días podría ya hacerse oficial.

Los cuatro equipos que tomarán parte en esta cita serán el Unicaja, el Real Madrid, el Valencia Basket y La Laguna Tenerife, siendo el equipo verde (vigente campeón de la Supercopa) y el Real Madrid (vigente campeón de la Liga Endesa), los que ejercerán de cabezas de serie.

Morbo asegurado

Cualquiera de los dos posibles rivales que le toque en suerte al equipo verde y morado, será un duelo cargado de morbo. Si el rival es el Valencia, el Martín Carpena vería el debut oficial con la camiseta taronja de Kameron Taylor, tras pagar el jugador su cláusula de rescisión para cambiar Málaga por la capital del Turia, jugando contra el Unicaja. También será el estreno de naranja de Yankuba Sima, el otro jugador cajista que ha cambiado este verano Málaga por Valencia.

Si por contra es La Laguna Tenerife el rival de los cajistas en semifinales, sería un nuevo duelo entre dos equipos que, en las tres últimas temporadas, han jugado una final de la Basketball Champions League; una final, una semifinal y unos cuartos de final de Copa del Rey; y unos cuartos de final del play off por el título de la Liga Endesa. Un duelo, en definitiva, siempre con mucha miga entre dos de los animadores del baloncesto ACB en estas últimas temporadas y dos de los "gallitos" del básket FIBA.

Abonos y precios

El jueves 28, a partir de las 12.00 horas, el público general podrá adquirir sus asientos para ver la competición. La ACB ha dividido el Martín Carpena con los siguientes precios: Sillas Pista Lateral (400 euros), Sillas Pista Fondo (350€), Golden (160€), Silver (140€), Categoría 1 (120€), Categoría 2 (100€), Categoría 3 (85€), Categoría 4 (70€), Categoría 5 (55€) y Categoría (40€). Todos esos precios incluyen las dos semifinales durante el sábado, además de la gran final el domingo.

Precios de los abonos de la Supercopa Endesa Málaga 2025. / ACBPhoto

No obstante, ese no será el precio definitivo, ya que habrá que sumar los gastos de gestión -2% sobre el precio del abono, con un máximo de 15 euros por abono-. Cada comprador podrá adquirir un máximo de seis abonos por operación, mientras que la ACB abrirá el proceso de compra de los abonos con movilidad reducida el 1 de septiembre.

Preferencia para la 'marea verde'

Si bien el 28 de agosto será la venta general, los días 26 y 27 están reservados para la afición de la 'marea verde'. Los abonados del Unicaja recibirán un correo electrónico con el enlace y el código necesario para acceder a la compra. Cada abonado podrá comprar dos abonos. Una vez finalizada la venta se comprobará la condición de abonado en cada compra. Es importante tener actualizada la dirección de email en el perfil de abonado para recibir esta información.