El Unicaja prepara un presentación "especial" para Chris Duarte

Es el fichaje estrella del Unicaja 2025/2026, por eso el club le ha preparado una presentación "especial" y distinta. Este martes, a las 19:00 horas, Chris Duarte tendrá su presentación como jugador cajista en las pistas de baloncesto del Parque del Oeste. Será un evento abierto al público en el que todos los aficionados que quieran podrán acercarse a conocer al nuevo fichaje del equipo y adquirir su camiseta firmada.

Una oportunidad única para conocer al alero dominicano, que llega a Málaga tras disputar cuatro temporadas en la NBA y proclamarse recientemente campeón de la liga de Puerto Rico con Vaqueros de Bayamón.

Acto abierto a los aficionados

Los aficionados podrán participar activamente en la puesta de largo del jugador y al finalizar el acto, Chris Duarte estará a disposición de los aficionados para la firma de camisetas durante 30 minutos (hasta las 20:00 h. aproximadamente).

Para facilitar el proceso, se instalará una carpa de la tienda de Unicaja Baloncesto en la que todos aquellos que lo deseen podrán comprar la nueva camiseta de juego de la próxima temporada con el nombre y dorsal de Duarte.

Lesionado

Duarte llegó la semana pasada a Málaga, tras su etapa en el baloncesto de Puerto Rico. Se lesionó en la espalda en el primer partido de la final del BSN boricua y ahora deberá terminar su recuperación en Málaga, por lo que está por determinar cuándo puede incorporarse al trabajo, al cien por cien, con sus nuevos compañeros.