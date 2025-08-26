La afición del Unicaja se enamora de su nuevo ídolo: Chris Duarte

La afición del Unicaja ya está enamorada de su nuevo ídolo. Ha jugado durante varias temporadas en la NBA y ha competido al máximo nivel con los mejores jugadores. Pues lo que podría haber sido este martes una simple presentación con cierta distancia entre la estrella y su afición, se convirtió en una historia de admiración: de adoración absoluta por la 'marea verde' y de entrega por completo por parte de Chris Duarte.

Chris Duarte se llevó un intento de tapón de un aficionado. / Gregorio Marrero

Partido con los más pequeños

El dominicano cumplió con la hora de su presentación. Mientras, alrededor de varios centenares de personas esperaban en las pistas de baloncesto del Parque del Oeste y lo primero que hizo el jugador del Unicaja fue firmar. Los más pequeños se amontonaron a su alrededor y alero, lejos de apartarse, se dedicó uno por uno a dejar sus primeras improntas en las camisetas verdes y morados. No fue hasta que le llamaron cuando llegó al centro de la pista.

Respondió algunas preguntas de los aficionados, compartió algunas canastas con el equipo callejero West Park y lo propio hizo con los más pequeños. Rodeado de 50 niños intentando quitarle la pelota, dejó alguna canasta y alguna asistencia. Además, pudo comprobar que la 'marea verde' es intensa después de que un niño intentara quitarle el balón dando un salto y golpeándole en la cabeza. Tampoco paró, tiró de teatro y compartió risas con todos ellos.

Jornada de firmas

Y el fin de fiesta llegó con una jornada de firmas para los allí presentes. El club había estimado estar hasta las 20.00 horas. Sin embargo, Chris Duarte se dedicó en cuerpo y alma a cada aficionando, terminando su paso por el Parque del Oeste media hora más tarde lo previsto. La cola parecía no avanzar. Si bien era porque la gente se iba sumando, también tuvo parte de responsabilidad el nuevo cajista, teniendo pequeñas conversaciones con cada persona, regalando fotos y firmando camisetas, balones, zapatillas o incluso una bandera de República Dominicana.

Será una estrella por haber jugado en la NBA, pero también se ha presentado como un jugador entregado desde el día 1 a su nueva afición. Promete dar exhibiciones en el Martín Carpena, aunque Ibon Navarro también insista en controlar las expectativas con su incorporación. Lo que nadie puede frenar es esta relación entre Chris Duarte y los malagueños, destinados a tener una unión muy especial desde ya.