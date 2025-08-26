Chris Duarte: "Oportunidad en la NBA tengo, he decidido rechazarla"

Chris Duarte protagonizó este martes una presentación de absoluta estrella. No es habitual que el Unicaja salga de la sala de prensa del Martín Carpena para que un nuevo jugador tenga sus primeras palabras. Sin embargo, el Parque del Oeste, la meca del baloncesto callejero malagueño, se convirtió en el telón de fondo para conocer de cerca al dominicano, rodeados de varios centenares y tajante: "Oportunidad en la NBA tengo, he decidido rechazarla".

¿Puente hacia la NBA?

"Esta es una pregunta que he escuchado mucho. Quizás muchos de ustedes no lo saben, pero oportunidad en la NBA tengo. He decidido rechazarla porque estoy buscando otro estilo de vida. Un poco más de estabilidad para mí y mi familia. Como te estaba contando, tengo tres bebés bien pequeños y ya no soy yo el importante. Lo importante es la familia y yo soy un hombre bien familiar. De verdad, la familia para mí es lo más importante. Así que donde quiera que ellos se sientan cómodos y estén bien y tengan una buena educación, un buen estilo de vida, donde se sientan seguros, pues ahí voy a estar. Estoy jugando baloncesto igual, en un buen nivel, frente a una hermosa fanaticada. Así que yo estoy contento, de verdad".

Estado físico

"Me encuentro bien. He estado entrenando, preparándome. Todavía nada sin contacto, pero vamos mejorando día a día. Así que gracias".

Conversaciones con Ibon

"Sí, Ibon y yo nos parábamos de hablar en verano. Es una tremenda persona. Recomendado por uno de mis coaches de la República Dominicana. Él y el Che son muy buenos amigos. Así que nada, es buena persona y ahora que los conozco más".

Relación con Domas Sabonis

"Sabes que Domas está un poco... ¿cómo lo diría? Celoso. Domas y yo somos muy buenos amigos. Cuando estuve en Indiana, siempre hablamos de la vida de nosotros fuera de la cancha. Estaba muy contento cuando yo le dije que iba a tomar la decisión de venir aquí a Málaga. Y créeme que él está contento por mí. Me acogió en su casa cuando llegué a Indiana en mi primer año. Aparte de que hable español, es una tremenda persona. Es una persona que admiro mucho y aprecio mucho porque está en mi vida. De verdad que es una tremenda persona".

Decisión de venir a Málaga

"La gente se sorprende conmigo cuando me escuchan hablar, cuando me escuchan cómo yo pienso. Yo sé quién soy, sé el tipo de jugador que soy, sé que soy un jugador para estar en el mejor nivel del mundo, pero estoy buscando algo diferente. Estoy buscando estabilidad, estoy buscando tranquilidad para mí y mi familia. Y aparte de eso, un buen club como el Unicaja. Venir aquí y seguir disfrutando. Seguir disfrutando el baloncesto y seguir ganando".

Adaptación

"Me siento bien emocionado por la gran oportunidad que tenemos nosotros en el equipo de Unicaja. Tanto yo como mis compañeros. La sorpresa ha sido fenomenal. Sinceramente, no me esperaba este gran apoyo aquí en Málaga. Ya hemos ido a la playita. Hemos ido a los chiringuitos. La comida, la comida fenomenal. Me encanta el clima. Es lo que andábamos buscando. Así que nada, agradecido por la oportunidad".

Conocimiento del club

"Sinceramente no lo conocía. Cuando la oportunidad me llega, pues empecé a buscar un poco más, a investigar un poco más del Unicaja y la ciudad de Málaga. Y de verdad que todo lo que leí y todo lo que me dijeron fueron cosas positivas. A mí no ha llegado una persona que me haya dicho algo negativo de Málaga. Así que nada, todo eso fueron cosas positivas para yo decidir venir aquí".

Chris Duarte estuvo casi una hora firmando con la afición del Unicaja. / Gregorio Marrero

Primera experiencia en Europa

"El baloncesto es baloncesto en todas partes del mundo. El baloncesto, el canasto es de la misma altura. Entiendo que la regla FIBA es un poco diferente a la NBA, pero nací y me crié en Dominicana. Yo jugué FIBA por mucho tiempo, entiendo el juego, sé cómo funcionan los muchachos. Tengo una idea de cómo es todo, así que estoy muy emocionado de estar aquí y de jugar para el Unicaja y de enfrentar el reto".

Primer contacto con el vestuario

"Acabo de llegar y he estado yendo al fisio, entrenando solo. Hemos charlado un poquito en el vestuario. Son buenos muchachos, son buenos muchachos. Veo que en los entrenamientos todos se apoyan uno al otro y eso es importante. La química es algo que es muy importante entre nosotros. Creo que la forma en la que ellos se apoyan el uno al otro, creo que eso es lo que más me ha impresionado a mí. Llegué a casa el otro día y le dije a mi esposa que si alguien comete un error, todo el mundo viene y te anima. Eso es difícil de ver, así que eso fue lo que más me ha impresionado".

Contrato de 2+1

"Esto es futuro, esto es futuro. Pero ahora mismo estoy bien contento por las oportunidades que el club de Unicaja y la ciudad de Málaga me han dado. Así que eso veremos después".