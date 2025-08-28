El Unicaja volverá a vestir de verde lima. Ya había lucido hace muchos años, también en algunos destellos de otras equipaciones, pero ahora se convierte en el color principal de la nueva camiseta que ha presentado este jueves el club de Los Guindos. Una novedad con respecto a otras temporadas, ya que el equipo cajista podrá vestir de verde y morado, blanco o de verde lima según juegue de local o visitante y también en función del equipo rival.

"El dorado, muy presente en las prendas de esta temporada, refuerza esta identidad visual, sirviendo de nexo de unión entre las tres equipaciones. Al igual que en la camiseta blanca, las diferentes marcas se presentan en un único color, logrando una armonía visual impecable y un toque de elegancia distintiva que eleva el nivel del diseño", anuncia el club de Los Guindos en su comunicado.

De la misma forma que ocurre con la camiseta blanca, la parte inferior también presenta una franja de verde oscuro. Los logotipos de Unicaja, Andalucía, Málaga, Sabor a Málaga, Costa del Sol, Benahavís y Famadesa aparecen de ese mismo color.

Visitante en ACB

Es la tercera equipación que ha sacado el Unicaja, pero solo en número porque apunta a ser mucho más vista que la blanca. El verde lima lo vestirá los jugadores en cada partido que disputen como visitantes de la Liga Endesa. Solo se cambiará al blanco si el rival local presenta alguna coincidencia de color. La blanca permanecerá únicamente fija en los partidos que se celebren de la Basketball Champions League lejos del Martín Carpena.

El club recupera así uno de los colores que le han acompañado a lo largo de la historia, pero con mucha más frecuencia ahora. Ya vistió de forma puntual con el verde lima en las temporadas 2010/11 y 2012/13, pero solo como tercera equipación. Ahora, como visitante en Liga Endesa, será mucho más visible para los aficionados.

Ya a la venta

La equipación completa lima ya está a la venta en todas nuestras tiendas (Los Guindos y Acera de la Marina) y online, al precio de 65.90 euros la camiseta y 39.90 euros el pantalón, con el 10% de descuento para nuestros abonados.