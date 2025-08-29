Horario y dónde ver por TV el debut del Unicaja en la pretemporada 2025

El Unicaja arranca su preparación para la nueva temporada 2025/2026 disputando el II Memorial Javier Imbroda, un encuentro que enfrentará a los de Ibon Navarro frente al Melilla Baloncesto, en el pabellón Javier Imbroda de Melilla. Los aficionados cajistas podrán seguir en directo esta cita, que servirá de puesta de largo del nuevo proyecto 2025-26, que cuenta con varias caras nuevas.

El equipo cajista está obligado a aprovechar cada amistoso de esta pretemporada ya que solo disputará cuatro antes de desplazarse a Singapur para toar parte en la Copa FIBA Intercontinental, el primer título al que optará la escuadra verde este próximo curso

Horario del Melilla Baloncesto-Unicaja

El primer partido de la pretemporada del Unicaja se jugará este domingo, 31 de agosto, a partir de las 18 horas en el pabellón cubierto municipal de Melilla Javier Imbroda.

¿Dónde se podrá ver por TV?

El encuentro de los de Ibon Navarro contra los melillenses se podrá seguir a través de la TDT, la web ⇒101tv.es, la plataforma digital 101 Play y el canal de YouTube de 101TV, garantizando así el acceso a todos los aficionados.