Amistoso
Horario y dónde ver por TV el debut del Unicaja en la pretemporada 2025
Los de Ibon Navarro visita al Melilla Baloncesto para disputar el Memorial Javier Imbroda
El Unicaja arranca su preparación para la nueva temporada 2025/2026 disputando el II Memorial Javier Imbroda, un encuentro que enfrentará a los de Ibon Navarro frente al Melilla Baloncesto, en el pabellón Javier Imbroda de Melilla. Los aficionados cajistas podrán seguir en directo esta cita, que servirá de puesta de largo del nuevo proyecto 2025-26, que cuenta con varias caras nuevas.
El equipo cajista está obligado a aprovechar cada amistoso de esta pretemporada ya que solo disputará cuatro antes de desplazarse a Singapur para toar parte en la Copa FIBA Intercontinental, el primer título al que optará la escuadra verde este próximo curso
Horario del Melilla Baloncesto-Unicaja
El primer partido de la pretemporada del Unicaja se jugará este domingo, 31 de agosto, a partir de las 18 horas en el pabellón cubierto municipal de Melilla Javier Imbroda.
¿Dónde se podrá ver por TV?
El encuentro de los de Ibon Navarro contra los melillenses se podrá seguir a través de la TDT, la web ⇒101tv.es, la plataforma digital 101 Play y el canal de YouTube de 101TV, garantizando así el acceso a todos los aficionados.
- Netflix estrena el viernes una nueva serie con Málaga como protagonista
- Fallece Emilio Benéitez, alma mater del mítico bar Emily
- Alerta amarilla este jueves en el litoral de Málaga por viento y olas de hasta tres metros
- Un muerto y cuatro mujeres heridas en una colisión entre dos turismos en La Viñuela
- En prisión el presunto autor de seis incendios forestales en Málaga
- Estas son las fechas en las que volverán a las aulas los alumnos de la UMA
- «Vine a Málaga a dar un paso adelante en mi carrera»
- Detenida en Málaga una octogenaria por robar en pisos turísticos del Centro