Jonathan Barreiro: “Vamos a intentar dar guerra y luchar por todos los títulos”

Jonathan Barreiro ha hablado este viernes, a través de los medios oficiales del Unicaja, en el esprint final de la preparación antes del debut del equipo, en el primer partido amistoso de preparación, este próximo domingo, en Melilla, ante el equipo local.

Barreiro ha asegurado que en esta pretemporada el objetivo es “ir cogiendo sensaciones". "Volver a encontrarnos. Creo que es un momento idóneo para hacer este tipo de trabajo tan exigente, con mucho tiempo en pista y en el gimnasio para luego, cuando vengan los partidos y torneos importantes, estar lo más preparados posible. Es verdad que este año tenemos un periodo de transición un poco diferente, un poco más largo al del año pasado por las nuevas incorporaciones, pero estamos con ganas e ilusión de empezar”, apuntó.

Nuevos compañeros

Sobre sus nuevos compañeros, Webb III, Xavier Castañeda, Emir Sulejmanovic y Chris Duarte, el jugador afirmó que “son personas estupendas, sobre todo los veo con muchas ganas de integrarse en el equipo. Son jugadores de altísima calidad que nos van a ayudar muchísimo y, sobre todo, la afición va a disfrutar de ellos”.

Con respecto al choque del domingo frente al Melilla Baloncesto, Barreiro apuntó que “estos partidos de pretemporada nos van a ayudar para ir cogiendo buena forma, buenas sensaciones y sobre todo fluidez en los sistemas que quiere Ibon Navarro. Es el momento de cometer errores, para eso están las pretemporadas. Así que, con paciencia, iremos haciendo las cosas mejor para llegar a los torneos importantes de la forma más idónea”, aseguró.

Ganas de Carpena

Por último, el alero mostró sus ganas de "volver al Carpena, de ver a nuestra afición con nosotros". "Al final, el objetivo sigue siendo el mismo, pelear por todos los títulos posibles. Es verdad que este año nos va a costar quizás un poquito más que el año pasado, ya que tenemos los objetivos muy altos, nos hemos dejado el listón muy alto. Pero vamos a intentar estar ahí como el año pasado, dando guerra a los de arriba e intentar luchar todos los títulos posibles”, aseveró.

El partido de Melilla será el primero de los cuatro amistosos que jugará el Unicaja antes de arrancar la temporada en la Copa FIBA Intercontinental de Singapur. En esta primera cita en tierras melillenses no estarán los lesionados Castañeda, Duarte y Alberto Díaz, así como el internacional polaco Olek Balcerowski, que está jugando el Eurobasket.