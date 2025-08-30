Partido gris de Balcerowski y buena imagen de Mario Saint-Supéry con España

Olek Balcerowski sumó una nueva victoria con su selección en el Eurobasket 2025. Polonia ganó con muchos apuros, 66-64, a Israel, un partido que se decidió con una canasta del nacionalizado Jordan Lloyd, a 13 segundos del final.

El jugador del Unicaja solo aportó esta vez 3 puntos al triunfo de su equipo, tras un mal día en el lanzamiento. El jugador verde hizo 1/3 en tiros de 2, 0/2 en triples y 1/5 desde el tiro libre. Aportó 5 rebotes para un -2 de valoración y un +/- con él en pista de -8, en 22:23 sobre el parqué.

Pase virtual a octavos de final

Con este triunfo, Polonia se coloca con 2-0 en la clasificación, empatada en el liderato con Francia, y tiene el camino expedito para estar en octavos de final.

Este domingo, Balcerowski y sus compañeros jugarán la tercera jornada de este Eurobasket ante Islandia, a partir de las 20.30 horas. En cao de nueva victoria de la selección polaca, el pase a la siguiente fase será ya matemático.

Buen partido de Mario Saint-Supéry con España

El malagueño Mario Saint-Supéry jugó un gran partido en la victoria de España 88-67 ante Bosnia Herzegovina, que da aire al equipo de Sergio Scariolo en la lucha por estar en octavos de final. Mario anotó 9 puntos y repartió 4 asistencias, en 17:30 minutos sobre la cancha. España volverá a la acción este domingo, desde las 17.15 horas, contra Chipre