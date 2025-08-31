Ibon Navarro. "Hay que estar contento con la primera prueba"

El Unicaja logró la victoria en II Memorial Javier Imbroda, ante el Melilla Baloncesto (59-77). El entrenador cajista, que ha dado positivo en COVID-19, dirigió el choque desde el banquillo, aunque con una mascarilla para evitar problemas. Tras el choque tanto él como su ayudante Paco Aurioles, analizaron lo visto en los primeros 40 minutos de la pretemporada.

Ibon Navarro

Para Ibon Navarro hay muchas cosas positivas en lo visto este domingo en Melilla, aun teniendo en cuenta que el equipo está en fase de construcción y hay mucho que mejorar: «Evidentemente, un partido de pretemporada. A nivel de cargas ha sido una semana muy dura, había jugadores que ya sin jugar hoy estaban en los límites de carga semanales y por eso hemos tenido que cuidarlos mucho. Eso explica un poco los malos porcentajes, algunos errores infantiles que hemos tenido. Lo normal en el primer partido de pretemporada, más si cabe a los nueve días de haber empezado y con todas las cosas. Creo que hay cosas positivas, el equipo mantiene algunas señales de identidad, los nuevos van entendiéndolo. Un partido que está más orientado al tema físico que al tema técnico-táctico. Contentos con la primera prueba, sobre todo porque no ha habido problemas, ninguna lesión. El campo ha estado espectacular a nivel de acondicionamiento respecto al año pasado, con lo cual ha sido un gusto poder jugar aquí hoy», dijo el entrenador vasco.

Por su parte, Paco Aurioles, técnico ayudante del Unicaja, también vio brotes verdes en el primer amistoso de un equipo que va creciendo camino de arrancar una temporada 2025/2026 cargada de alicientes y con 5 títulos (contando la Copa del Rey) en el horizonte cajista.

Opinión sobre el duelo

«Bueno, el tópico es decir que es el primer partido de pretemporada, pero es que es así. El guion es el mismo. Hay muchas pérdidas, poca conexión entre los jugadores que se están conociendo, hay bajos porcentajes. Los dos equipos hemos estado en ese guion. Creo que hemos hecho bien nuestro trabajo, no nos hemos salido de nuestro ‘plan’, hemos tenido muchas rotaciones y al final nos hemos ajustado a lo que teníamos planeado».

Actuación de los ‘nuevos’

«Muy buena actitud de los tres fichajes, muy integrados con el equipo, entrando en lo que es nuestro sistema de juego que hay quizá más rotaciones que en los equipos donde han estado anteriormente y yo creo que se han adaptado muy bien y me parece un partido para ser su primer día», finalizó.