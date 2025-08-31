Jornada de victorias para Balcerowski y para Mario Saint-Supéry en el Eurobasket

La tercera jornada del Eurobasket en los grupos C y D trajo este domingo sendas victorias para el cajista Olek Balcerowski, con Polonia, y para el malagueño Mario Saint-Supéry, con la selección española. Un día triunfal para ellos y para sus equipos a la espera del esprint final de esta primera fase del campeonato continental.

Balcerowski

Por lo que se refiere al único jugador del Unicaja presente en la cita europea, Olek Balcerowski participó en la victoria de su selección (84-75) ante Islandia, que hizo sudar a los locales hasta los últimos minutos. Los números del pívot cajista, que acabó el partido expulsado por 5 faltas personales, lo que le impidió tener más continuidad en el juego, fueron: 8 puntos y 4 rebotes, para 9 de valoración en 17.34 minutos en cancha.

Con esta victoria, Polonia sella su pase matemático a octavos de final, a la espera de que asegure su posición final en el grupo en los dos últimos partidos de esta primera fase ante Francia (martes) y Bélgica (jueves).

Mario Saint-Supéry

El base formado en la cantera cajista, que la próxima temporada jugará en la Universidad de Gonzaga, fue esta vez titular en la cómoda victoria de España sobre la débil Chipre (91-47)

Mario Saint Supéry, durante el partido contra Chipre. / FIBA

Mario aportó: 9 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias en 21.16 minutos en cancha, para una valoración total de 13. Buen partido del "principito", que al igual que la selección ha ido de menos a más desde el arranque del Eurobasket.

España todavía deberá reafirmar su pase a la siguiente fase en los dos partidos que restan de la liguilla frente a Italia (martes) y contra Grecia (jueves).