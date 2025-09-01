¿Cuándo debutará Chris Duarte con el Unicaja?

El Unicaja disputó este domingo sus primeros minutos de la pretemporada. El equipo ganó con facilidad al Melilla Baloncesto de Primera FEB (59-77), en un primer amistoso de preparación en el que se estrenaron como jugadores del Unicaja Xavier Castañeda, Emir Sulejmanovic y James Webb III.

Del nuevo proyecto verde y morado para este inminente curso 2025/2026 faltaron el internacional con Polonia Olek Balcerowski, que se encuentra disputando el Eurobasket con su selección, y los lesionados Alberto Díaz y Chris Duarte, el único de los fichajes llegados este mercado estival que falta por debutar con la camiseta cajista.

Debut de Duarte

La pregunta que se hacen los aficionados costasoleños es ¿cuándo se estrenará Duarte con el Unicaja? Pero para esta cuestión todavía no hay respuesta oficial. La verdad es que en el club no tienen ninguna prisa porque el dominicano comience a jugar y el único objetivo ahora mismo es que se recupere bien de sus problemas físicos y también que descanse después de un verano muy ajetreado, en el que ha disputado la Liga de Puerto Rico con los Vaqueros de Bayamón.

Chris Duarte, con la camiseta de los Vaqueros de Bayamón. / BSN

Lesión en la espalda

Duarte se lesionó hace un mes, el pasado 3 de agosto, en el primer partido de la final del BSN puertorriqueño. El jugador se lastimó la espalda durante el tercer cuarto de aquella primera entrega por el título boricua, se retiró al vestuario y ya no volvió a jugar el resto de la serie final con su equipo. Días después, los médicos valoraron su lesión y se decidió que tampoco formara parte de la selección de República Dominicana, que ha disputado estas dos últimas semanas el FIBA AmeriCup en Nicaragua.

Solo trabajo físico y de recuperación

Duarte todavía no se ha entrenado con sus nuevos compañeros desde que llegó a Málaga, hace ya un par de semanas. El quisqueyano ha trabajado durante todos estos días con los fisios y con el preparador físico, pero sin hacer pista todavía con sus compañeros. Si no hay novedad, durante esta semana se irá incorporando progresivamente al trabajo con sus compañeros. La idea es que entre en dinámica del grupo y después valorar si su estado físico le permite jugar o no los próximos partidos del Trofeo Costa del Sol, contra el Alba Berlín (viernes) y Real Madrid (domingo).

Fichaje estrella

Chris Duarte firmó el pasado 3 de julio por el Unicaja por dos temporadas, más una tercera opcional. Fue la respuesta que dio la dirección deportiva cajista a la "espantada" de Kameron Taylor rumbo al Valencia Basket, tras pagar el norteamericano su cláusula de rescisión. Duarte ha sido el fichaje que más expectación ha generado entre la afición este mercado estival, como se demostró la semana pasada en su presentación abierta al público en el Parque del Oeste.

Con pasado reciente en la NBA, el jugador está llamado a ser un factor diferencial esta próxima temporada. Hay ilusión y muchas ganas de verlo ya de corto sobre el parqué. Pero para esa foto todavía no hay fecha oficial.